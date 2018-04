Siena-Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena-Cuneo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 21 aprile 2018.

21 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Siena-Cuneo, LaPresse

Siena-Cuneo, diretta dal signor Proietti di Terni, sabato 21 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Il Siena arriva da un weekend molto pesante, con la clamorosa sconfitta in casa dell'Arezzo che ha cambiato le carte in tavola, per l'ennesima volta, nella corsa al primo posto del girone A di Serie C. Una serie di capovolgimenti di fronte che hanno di nuovo portato il Livorno, a tre giornate dalla fine, al comando della classifica e con la concreta prospettiva di poter centrare il salto diretto in Serie B. Dall'altra parte, per il Cuneo è arrivato un importantissimo successo contro la Viterbese che ha regalato ai piemontesi la possibilità di giocarsi ancora la salvezza diretta, considerando che l'Arezzo è stato ancora ulteriormente penalizzato e la Pro Piacenza non riesce a interrompere la sua emorragia di sconfitte. Il che significa che i piemontesi si trovano ora a tre punti dalla salvezza diretta, anche se la trasferta di Siena rappresenta senz'altro uno scoglio del calendario molto difficile da affrontare. Il Siena però ha ora paura che non possa dipendere solo dai suoi risultati l'obiettivo finale. Per i bianconeri le difficoltà sono state tante, ma aver sprecato ad Arezzo un possibile match point, proprio nel giorno in cui il Livorno superava il difficile ostacolo del derby contro il Pisa, potrebbe essere stato anche e soprattutto a livello psicologico il colpo di grazia sulle ambizioni di promozione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA CUNEO

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Artemio Franchi di Siena: toscani padroni di casa schierati con Pane tra i pali, Rondanini sull'out difensivo di destra e Iapichino sull'out difensivo di sinistra, mentre Sbraga e D'Ambrosio saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio al terzetto composto da Vassallo, Gerli e Bulevardi, mentre Cruciani sarà impiegato da trequartista alle spalle del duo offensivo Marotta-Neglia. Risponderà il Cuneo con Moschin tra i pali, Di Filippo terzino destro e Testoni terzino sinistro in una difesa a quattro con Boni e Conrotto impiegati come centrali. A centrocampo, spazio al terzetto composto da Rosso, Cristini e Gerbaudo, mentre Schiavi sarà il trequartista di supporto alla coppia d'attacco formata da Galuppini e da Dell'Agnello.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra gli allenatori delle due squadre, Michele Mignani per il Siena e William Viali per il Cuneo, vedrà le due squadre affrontarsi con moduli speculari, visto che la scelta cadrà per entrambe le squadre sul 3-5-2. Le due squadre si sono trovate quest'anno di fronte in un campionato professionistico dopo tanti anni passati in serie diverse. Il Cuneo ha vinto il match d'andata di questo campionato, due a zero grazie alle reti messe a segno da Dell'Agnello e da Baschirotto.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione toscana è quotata 1.35 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 4.75 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 8.75 la possibilità dell'affermazione in trasferta dei piemontesi. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.04 e 1.68.

© Riproduzione Riservata.