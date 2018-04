Siviglia Barcellona/ Streaming video e diretta tv: formazioni, orario, quote e risultato live (Copa del Rey)

Diretta Siviglia Barcellona: info tv e streaming video della finale della Copa del Rey 2018. Scontro al Wanda tra Rojiblancos e Blaugrana, con questi favoriti alla vittoria del titolo.

21 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Siviglia Barcellona (LaPresse)

Siviglia Barcellona, diretta dall’arbitro Jesus Gil Manzano è la partita in programma oggi sabato 21 aprile alle ore 21.30 al Wanda Metropolitano: si accende questa sera quindi la tanto attesa finale della Copa del Rey 2018. I campioni in carica dell’ambito trofeo sono pronti ad entrare in campo contro la grande sorpresa della stagione 2017-2018 del calcio spagnolo, ovvero i Roijblancos di Vincenzo Montella. La sfida è certamente ben calda e non solo per la posta in palio: pure lo storico che accompagna questa finale è ben particolare visto che i due club si trovarono in finale anche nell’edizione 2015-2016 del titolo spagnolo. Allora il trofeo andò proprio ai blaugrana, che riuscirono quindi ad alzare la 28^ Copa del Rey della loro storia, ma solo ai tempi supplementari: il Siviglia riuscirà oggi nell’impresa di battere Messi e compagni?

SIVIGLIA BARCELLONA, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GINALE

La partita tra Siviglia e Barcellona, attesa finale della Copa del Rey prevista alle ore 21.30 sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul canale NOVE, al numero 9 del telecomando del digitale terrestre, ma presente pure al numero 145 della piattaforma di Sky. Diretta streaming video garantita tramite il servizio Play, disponibile all’indirizzo https://it.dplay.com/nove/.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BARCELLONA

Sarà chiaramente 11 ufficiale per la probabile formazione del Siviglia: Montella deve puntare per forza sui miglior elementi a disposizione, ed ecco che nel 4-2-3-1 vedremo tra i pali Soria invece che Rico, salito nelle graduatorie del tecnico negli ultimi appuntamenti di campionato come in Champions League. Di fronte quindi alla maglia numero 13 vedremo la coppia centrale con Lenglet e Mercado, mentre toccherà al duo Escudero-Navas occupare le corsie più esterne del reparto. Per la mediana dovrebbero essere N’Zonzi e Banega a coprire la zona di fronte alla difesa, lasciando a Vazquez il compito di porsi sulla trequarti a sostegno dell’attacco. In avanti spazio a Ben Yedder prima punta, con il bomber ben riposato visto il doppio turno di squalifica che ha rimediano nella Liga: ai lati troveremo Correa e Sarabia.

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di riferimento per la formazione studiata da Valverde, dove ovviamente non potrà non dare spazio a Andres Iniesta. Per il blaugrana questa potrebbe anche essere l’ultima volta che gioca la Copa del Rey, visto che le voci del suo trasferimento in Cina a fine stagione di fanno sempre più insistenti. Con lui a centrocampo dovremmo quindi vedere anche Busquets, Paulinho e Coutinho (Rakitic si è da poco operato alla mano), ma nel settore la panchina è ben ampia. Per quanto riguarda la difesa blaugrana va detto che il tecnico dovrebbe dare di nuovo fiducia a Ter Stegen tra i pali, con di fronte a se il duo centrale Umtiti-Pique: toccherà a Alba e Semedo occupare le corsie più esterne. Per quanto riguarda l’attacco i due punti imprescindibili rimangono Luis Suarez e Leo Messi, visto che la Pulce è l’unico giocatore ancora in attività a rientrare nella top ten dei goleador della Coppa del Rey.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè di certo la squadra di Montella sia una mina vangate in questa stagione, lo storico e l’albo d’oro consegnano ai blaugrana il favore del pronostico. Ecco quindi che anche secondo il portale di scommesse snai, è la compagine di Valverde la favorita alla vittoria della finale della Copa del Rey 2018. Nell’1x2 vediamo infatti che la vittoria dei Barcellona è stata data a 1,45, contro il più alto 6,25 fissato per l’affermazione del Siviglia: il pareggio è stato invece fissato a 4,50.

