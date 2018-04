Spal Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie A che apre la 34^ giornata (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Spal Roma (LaPresse)

Spal Roma sarà diretta dall’arbitro Tagliavento; la partita si gioca oggi, sabato 21 aprile, ed è l’anticipo che apre la 34^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, che dopo molti anni torna ad ospitare i giallorossi: l’anticipo è dovuto agli impegni della Roma in Champions League e la principale curiosità è legata proprio all’atteggiamento che i giallorossi di Eusebio Di Francesco saranno capaci di avere in campo. Il Liverpool è un pensiero inevitabile, ma che va messo da parte per almeno 90 minuti, perché c’è da conquistare un posto in Champions League anche per la prossima stagione. Dall’altra parte ecco una Spal in serie utile da ben otto partite: la squadra di Leonardo Semplici non sarà dunque una rivale agevole per la Roma, anche perché per i ferraresi nonostante questa bella striscia la salvezza è ancora tutta da conquistare. Troppi pareggi (gli ultimi sei consecutivi) per poter festeggiare: di certo però un altro segno X oggi pomeriggio alla Spal andrebbe benissimo, è la Roma che deve cercare la vittoria ad ogni costo.

SPAL ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Roma sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 15.00: l’appuntamento è su Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Mazza anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spal Roma. Leonardo Semplici certamente adotterà il modulo 3-5-2, con alcuni ballottaggi però ancora da sciogliere: in attacco infatti potrebbe anche riposare Antenucci, che si giocherà con Paloschi e Floccari le due maglie a disposizione nel reparto offensivo dei ferraresi. Qualche dubbio anche a centrocampo, in particolare fra Schiattarella e l’ex giallorosso Viviani, la difesa invece sembra ben definita con il terzetto formato da Cionek, Vicari e Felipe davanti al portiere Meret. Per la Roma invece la curiosità è legata a quanto turnover farà Eusebio Di Francesco in vista del Liverpool: ad esempio, questa volta potrebbe rimanere in panchina anche Dzeko, che è in ballottaggio per il ruolo di prima punta con Schick. Anche altri uomini cardine dei giallorossi potrebbero riposare, da Kolarov che è rimasto fuori per un affaticamento a De Rossi, mentre potrebbe tornare in campo chi ha già riposato mercoledì, come ad esempio Manolas oppure Nainggolan, mentre per quanto riguarda Perotti le condizioni fisiche continuano a tenere in apprensione Di Francesco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente favorevole agli ospiti per questa partita fra Spal e Roma, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Spal infatti pagherebbe 4,25 volte la posta in palio, mentre la quota è inferiore di parecchio per la vittoria esterna della Roma, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 1,87 e rende i giallorossi nettamente favoriti a Ferrara. A un livello intermedio si colloca invece la quota per il pareggio al Mazza: il segno X è proposto infatti a 3,60.

