Andria-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Andria-Matera, LaPresse

Andria-Matera, diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco, domenica 22 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Matera reduce da uno shock molto importante: una nuova penalizzazione di sei punti, oltre a quella di tre già precedente subita, che ha portato a nove i punti gettati al vento per il sodalizio lucano. Scende a quota quaranta punti il sodalizio lucano, appaiato al Catanzaro e ora a tre punti dalla zona play off. Ma difficilmente sarà possibile vedere i materani alla post season, considerando il contraccolpo psicologico della decisione del tribunale federale, che ha probabilmente un peso più grande del passo indietro stesso in classifica.

L'Andria resta invece con quattro punti di vantaggio rispetto alla Paganese terzultima e alla zona play out: i pugliesi nell'ultimo turno di campionato hanno ottenuto un altro risultato estremamente importante, un pareggio in casa del forte Trapani che ha rappresentato un altro passo avanti in un momento decisamente positivo per i biancazzurri, considerando che nelle ultime sei partite l'Andria è riuscita ad ottenere tre vittorie e tre pareggi, un trend che ha portato i pugliesi di fatto fuori dalla zona caldissima della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA MATERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Degli Ulivi di Andria. I padroni di casa pugliesi schiereranno Cilli tra i pali e una difesa a tre composta da Colella, Abruzzese e Quinto. A centrocampo Tiritiello sarà l'esterno laterale di destra e Lancini l'esterno laterale di sinistra, con Esposito, Piccinni e Longo che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Lattanzio in coppia con Taurino. Risponderà il Matera con lo sloveno Golubovic in porta, alle spalle di una linea difensiva a quattro con l'uruguaiano Morel impiegato come terzino destro, Sernicola schierato come terzino sinistro e Scognamillo e De Franco a comporre la coppia di difensori centrali. Salandria, Maimone e Tiscione giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, dove mancherà per squalifica De Falco, espulso per doppia ammonizione nella trasferta contro la Virtus Francavilla. Nel tridente offensivo, partiranno dal primo minuto Sartore, Casoli e Di Livio.

TATTICA E PRECEDENTI

Confronto tattico tra il 3-5-2 schierato dall'Andria allenata da Aldo Papagni, mentre il Matera guidato in panchina da Gaetano Auteri risponderà con il 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato ha visto il Matera imporsi con il punteggio di due a uno, con gol decisivi di Casoli e Maimone e gol pugliese ad accorciare le distanze di Scaringella. L'ultimo precedente ad Andria, datato 20 novembre 2016, ha fatto registrare la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di uno a zero: il gol vittoria fu siglato da Aya ad un solo minuto dalla fine del primo tempo.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione pugliese è quotata 2.25 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 3.10 la possibilità dell'affermazione in trasferta lucana. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

© Riproduzione Riservata.