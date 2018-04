Atalanta Torino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. A Bergamo la Dea continua la sua rincorsa all'Europa League

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Torino, Serie A 34^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Torino, partita che sarà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano, va in scena alle ore 15:00 di domenica 22 aprile. Siamo nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: le due squadre giocano a soli quattro giorni dal turno infrasettimanale, che si è risolto in esiti diversi. La Dea ha fatto la voce grossa a Benevento prendendosi un 3-0 importante per proseguire la corsa verso la qualificazione in Europa League, mentre i granata hanno centrato un 1-1 casalingo contro il Milan che, per quanto possa essere stato positivo, ha allontanato definitivamente la squadra dalla possibilità di centrare le coppe. Sarà comunque una partita molto interessante quella dell’Atleti Azzurri d’Italia, anche perchè bisognerà valutare la forma fisica dei vari giocatori in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite: il canale di riferimento è Sky Calcio 3, con codice d’acquisto 414408 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Ovviamente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

L’Atalanta torna in maniera prepotente a caccia dell’Europa League: il turno infrasettimanale ha sancito non solo la vittoria della Dea, ma anche due punti recuperati sul Milan e tre sulla Fiorentina. Ha vinto solo la Sampdoria tra le avversarie dirette: l’Atalanta dunque si è ripresa il settimo posto e tallona i rossoneri che sono distanti appena due punti. Servirà adesso un rush finale importante, perchè l’obiettivo è a portata di mano; battere il Torino lo avvicinerebbe ancora di più ed è proprio ai tre punti che punta Gian Piero Gasperini. I granata come detto hanno fermato il il Milan, ma il pareggio li ha lasciati a quattro lunghezze dalla coppia Sampdoria-Fiorentina e cinque dalla stessa Atalanta; risultato che molto probabilmente chiude i conti, e c’è ovviamente rammarico per il rigore sbagliato da Belotti che avrebbe potuto creare tutt’altra situazione di classifica. Walter Mazzarri ha lavorato bene, ma le pause nel rendimento - soprattutto con Sinisa Mihajlovic - sono state troppe per pensare davvero di arrivare nelle prime sette. Siccome però la matematica ancora non condanna, è giusto provarci fino in fondo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO

Continuano le defezioni in casa Atalanta: Spinazzola e Ilicic sono ancora ai box, dunque la formazione sarà poco diversa rispetto a quella che abbiamo visto mercoledì. Torna titolare Toloi, che si posizionerà in difesa insieme a Caldara - che dovrebbe dunque giocare la terza sfida consecutiva - e Andrea Masiello; Castagne può prendere il posto di uno tra Hateboer e Gosens sugli esterni, in mezzo al campo invece sono sempre favoriti De Roon e Freuler anche perchè non ci sono troppe alternative. Cristante sarà titolare sulla trequarti, mentre il giovane Musa Barrow dovrebbe vincere il ballottaggio con Petagna. Nel Torino sono squalificati De Silvestri e l’ex Baselli: Ansaldi e Barreca dunque giocheranno come laterali sulla linea di metà campo, dove agirà Obi al fianco di Rincon come coppia centrale. Difesa davanti a Sirigu invariata con Burdisso ed Emiliano Moretti che affiancano N’Koulou; nel reparto offensivo è ancora Ljajic a giocare insieme a Iago Falque, con Belotti che invece sarà la prima punta a caccia del decimo gol in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Atalanta favorita all’Atleti Azzurri d’Italia, e anche in maniera piuttosto netta: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il segno 1 per l’affermazione interna della Dea vale 1,55 contro il segno 2 per il successo del Torino che invece è quotato 6,25. Il pareggio è l’eventualità indicata dal segno X: giocando in questo modo, il vostro guadagno sulla partita di Serie A sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

