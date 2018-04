Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Nadal Nishikori streaming video e tv, orario finale (tennis)

Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: Nadal e Nishikori giocano la finale del torneo di tennis Masters 1000 nel Principato di Monaco (oggi 22 aprile)

22 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atp Montecarlo 2018: Rafa Nadal (Foto LaPresse)

Rafa Nadal e Kei Nishikori oggi pomeriggio daranno vita alla finale del torneo Atp Montecarlo 2018: naturalmente sarà il Court Rainier III, il campo centrale, a ospitare la partita che deciderà il vincitore del torneo Masters 1000, il terzo della stagione ma primo in Europa e sulla terra rossa, di cui apre la stagione che culminerà naturalmente con il Roland Garros. L’appuntamento con Nadal Nishikori sarà alle ore 14.30: il giapponese è chiamato a una vera e propria impresa, cioè provare a detronizzare Nadal in uno dei tornei in assoluto preferiti dallo spagnolo, che a Montecarlo ha vinto ben dieci volte e oggi va dunque a caccia del trionfo numero 11. Nishikori ce la farà oppure l’epilogo sarà quello di (quasi) sempre sulla terra battuta da oltre dieci anni a questa parte?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DI MONTECARLO

L’appuntamento in diretta tv con la finale Nadal Nishikori del torneo Atp Montecarlo 2018 è sui canali della televisione satellitare: vivremo l’ultimo atto del prestigioso torneo di tennis naturalmente a partire dalle ore 14.30 su Sky Sport 2, numero 202 della piattaforma, con la squadra di inviati e commentatori che ci terranno compagnia così come gli approfondimenti da studio. Ricordiamo che per tutti gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

NADAL VS NISHIKORI, ESITO SCRITTO?

Passano gli anni, ma Rafa Nadal resta il fenomenale punto di riferimento su questa superficie: le rare sconfitte sono sempre state sporadiche eccezioni che non hanno quasi mai minato il dominio assoluto di Nadal sulla terra rossa, che a Montecarlo poi raggiunge picchi assoluti. Quest’anno c’era qualche dubbio su quello che Nadal avrebbe saputo fare nel Principato, dal momento che la prima parte di stagione era stata decisamente complicata per lo spagnolo numero 1 del Mondo. Tutti i dubbi tuttavia sono stati spazzati via in meno di una settimana: basterebbe pensare alle due travolgenti vittorie conquistate da Rafa Nadal ai quarti contro Dominic Thiem e poi in semifinale contro Grigor Dimitrov. Gli avversari erano due dei migliori tennisti in circolazione, eppure Nadal ha concesso in tutto sette game in due partite. Con questo ruolino di marcia pure un altro eccellente tennista come Kei Nishikori sembra destinato ad essere vittima sacrificale, anche perché il giapponese ha speso molte più energie per raggiungere la finale. L’unico piccolo vantaggio per il nipponico potrebbe essere costituito dal fatto che il peso della pressione sarà tutta su Nadal: ma lo spagnolo è abituato a queste situazioni, non dovrebbe essere un problema per lui.

