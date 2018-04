Bassano-Gubbio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano-Gubbio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30.

Bassano-Gubbio, diretta dal signor Andreini di Forlì, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Il Bassano ha superato a pieni voti il doppio esame contro la seconda e la terza della classe, battendo in casa la Sambenedettese e poi pareggiando zero a zero al Mapei Stadium contro la Reggiana. Risultati che hanno permesso ai vicentini di ergersi da soli al quarto posto in classifica nel girone B di Serie C, seppur con un solo punto di vantaggio rispetto al terzetto composto da Mestre, Feralpisalò e Sudtirol. Servirà ancora uno sforzo per blindare la quarta piazza, contro un Gubbio reduce da un 'brodino' con il pareggio interno contro la Triestina.

Un risultato che ha mantenuto gli umbri a due punti di distanza dai play out, ma ci sarà ancora da soffrire per riuscire a blindare la salvezza. I rossoblu hanno vinto solo una delle ultime nove partite di campionato, e dall'inizio della stagione non hanno mai trovato la giusta continuità per navigare in acque maggiormente tranquille. Questo nonostante la presenza in squadra del vicecapocannoniere del girone B, quel Marchi che con tredici centri ha rappresentato quel bomber finora mancato al Bassano. I vicenti hanno in Minesso, con otto gol, il loro miglior realizzatore in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO GUBBIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa. I padroni di casa vicentini schiereranno Grandi a difesa della porta, Andreoni in posizione di terzino destro e Karkalis in posizione di terzino sinistro, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Pasini e Bizzotti. Lo svizzero Botta, Zonta e Salvi saranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Minesso e Tronco giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, il senegalese Diop. Risponderà il Gubbio con Volpe estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a tre con Piccinni, Burzigotti e Dierna titolari. Kalombo sarà l'esterno di fascia destra e Pedrelli il laterale mancino, mentre i centrali di centrocampo saranno Valagussa, Ricci e Malaccari. In attacco, confermato il tandem composto da Marchi e dal gambiano Jallow.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' del Bassano allenato da Giovanni Colella ed il 3-5-2 del Gubbio guidato in panchina da Alessandro Sandreani. Il match d'andata di questo campionato ha fatto registrare una vittoria di misura per il Gubbio, uno a zero con rete decisiva messa a segno da Ciccone dopo appena tre minuti nel primo tempo. Ultimo precedente allo stadio Mercante, tre a zero per i veneti con gol di Bianchi e doppietta di Grandolfo. L'ultima vittoria per il Gubbio in casa del Bassano, l'uno a zero del 7 novembre 2010.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione vicentina è quotata 1.85 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 5.00 la possibilità dell'affermazione in trasferta umbra. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.54.

