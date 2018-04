Bordeaux Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bordeaux Psg info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della Ligue 1, 34^ giornata (oggi 22 aprile)

22 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bordeaux Psg (LaPresse)

Bordeaux Psg, diretta dall’arbitro Antony Gautier, si gioca questa sera domenica 22 aprile alle ore 21.00 allo Stade Matmut-Atlantique di Bordeaux, dove il Paris Saint Germain fresco campione di Francia sarà ospite per la 34^ giornata della Ligue 1. Il campionato transalpino ha dunque emesso il suo verdetto più importante e lo ha fatto tra l’altro in modo clamoroso: domenica scorsa il Psg ha conquistato matematicamente il campionato infliggendo uno storico 7-1 al Monaco secondo in classifica. Modo migliore non ci poteva essere per certificare l’abissale differenza fra il Psg e qualsiasi altra squadra francese: l’obiettivo adesso è completare il poker in patria, visto che i parigini hanno già vinto anche Supercoppa e Coppa di Lega e sono in finale della Coppa di Francia, che sarà assegnata l’8 maggio e che appare scontata per il Psg, che all’ultimo atto troverà la rivelazione Les Herbiers, squadra della terza serie. La partita odierna sarà dunque importante soprattutto per il Bordeaux, che cerca l’impresa per accorciare le distanze dalla zona Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bordeaux Paris Saint Germain sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali del digitale terrestre di Mediaset Premium, che detiene l’esclusiva del campionato francese. La copertura della partita delle ore 21.00 sarà dunque garantita solo da Mediaset Premium Sport 2 HD, tuttavia per gli abbonati sarà possibile seguire la partita del campionato transalpino anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BORDEAUX PSG

Eccovi adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Bordeaux Psg. Cominciamo da Gustavo Poyet, che dovrebbe schierare i padroni di casa con il 4-4-2: in porta Costil, davanti al quale la coppia centrale sarà formata da Pablo e Koundé, con Sabaly terzino destro e Contento a sinistra. A centrocampo Plasil sarà il regista basso, a destra Lerager, a sinistra Sankharé, mentre Vada agirà in posizione più avanzata, quasi da trequartista in appoggio alla coppia d’attacco formata da Braithwaite e Kamano. Per quanto riguarda invece gli ospiti, bisogna ricordare naturalmente che Unai Emery deve fare i conti con gli infortuni di Neymar e Ben Arfa, ma anche Dani Alves e Verratti hanno problemi: ci attendiamo dunque il 4-3-3 con Areola fra i pali, Meunier terzino destro, la coppia centrale brasiliana Marquinhos-Thiago Silva e Kurzawa come terzino destro. A centrocampo si può ipotizzare il terzetto con Diarra, Lo Celso e Rabiot, mentre nel tridente d’attacco l’abbondanza è tale anche senza Neymar, visto che potremmo avere Cavani centravanti, affiancato da Mbappé e Di Maria, con Pastore prima alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente favorevole agli ospiti per questa partita fra Bordeaux e Psg, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che vede una partita quasi a senso unico nonostante il fattore campo a favore dei girondini. Il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna del Paris Saint Germain infatti pagherebbe 1,50 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria casalinga del Bordeaux, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 6,50. Un compromesso interessante per gli scommettitori potrebbe essere il pareggio: il segno X è proposto infatti alla gustosa quota di 4,25.

