Cagliari Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I padroni di casa devono vincere per allontanare lo spettro della retrocessione

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Bologna, Serie A 34^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Bologna, che verrà diretta dal signor Daniele Doveri, è una delle partite che rientrano nella 27^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: alla Sardegna Arena le due squadre scendono in campo alle ore 12:30 di domenica 22 aprile. Se i felsinei hanno ormai archiviato la salvezza, avendo 10 punti di vantaggio sulla terzultima in classifica, il Cagliari rischia: nell’ultimo periodo ha decisamente peggiorato il suo rendimento e si è pericolosamente avvicinato alla zona retrocessione. Ritrovando il pubblico di casa, deve necessariamente prendersi la vittoria contro una squadra tranquilla in classifica e tornare così a respirare, per evitare brutte sorprese lungo le ultime giornate di questo appassionante campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Bologna sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite: il canale di riferimento è Sky Calcio 1, con codice d’acquisto 414419 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Ovviamente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I RISULTATI

Partita da ex per entrambi gli allenatori: Roberto Donadoni aveva avuto poca fortuna con il Cagliari ma quell’esperienza gli era servita come trampolino per diventare tecnico apprezzato e stimato a Parma - e poi appunto a Bologna - mentre Diego Lopez aveva condotto il Bologna ad un campionato di alta classifica in Serie B, ma il calo progressivo della squadra aveva portato la società alla decisione di esonerarlo (era stato Delio Rossi a condurre i felsinei alla promozione attraverso i playoff). Il Bologna arriva dalla bruciante sconfitta di Genova, che ha comunque cambiato poco in termini di classifica: la squadra è salva da tempo e non può ambire all’Europa, se vogliamo il rammarico è quello di non aver migliorato la situazione rispetto agli anni scorsi che si sono svolti esattamente allo stesso modo. Il Cagliari deve riprendersi: aveva dato la sensazione di poter agevolmente centrare l’obiettivo, invece nel girone di ritorno ha fatto male e ha perso tre delle ultime quattro partite e sei delle ultime 9, non riuscendo a staccare la zona calda anche se rimane margine in termini di punti e di avversarie alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Solita sfilza di infortunati per Diego Lopez, che però ritrova Barella e Cigarini: torna allora il centrocampo titolare, i due saranno schierati dal primo minuto con Ionita che completa la zona mediana, per agire sugli esterni come sempre sono stati scelti Faragò e Padoin che, tatticamente, possono aumentare l’intensità del pressing. La difesa dovrebbe prevedere ancora Leandro Castan a guidare Romagna e Ceppitelli, con Cragno tra i pali; si dovrebbe rivedere titolare anche Pavoletti, al cui fianco agirà Sau che sembra favorito su Ceter. Il Bologna conferma il 4-3-3: potrebbe tornare titolare Destro al centro dell’attacco, con Palacio spostato sulla sinistra in luogo di Federico Di Francesco e Verdi confermato a destra. Questo il tridente offensivo; a centrocampo invece spazio ai soliti noti, con Pulgar che agisce da playmaker basso avendo il supporto di Andrea Poli e Dzemaili che fungerà come una sorta di battitore libero. Per il resto, difesa nella quale Ibrahima Mbaye e Masina sono favoriti nel ruolo di terzini, Giancarlo Gonzalez e De Maio in mezzo a protezione del portiere Mirante, ma le cose potrebbero anche cambiare rispetto a queste valutazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Cagliari parte favorito sul Bologna in questa partita, come vediamo anche dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria degli isolani infatti ha una quota di 2,00 mentre per la vittoria dei felsinei, identificata dal segno 2, siamo ad un valore di 3,90. Potrete ovviamente puntare anche sul pareggio, e come sempre dovrete giocare il segno X: in questo caso, la vostra vincita sulla partita della Sardegna Arena sarebbe di 3,35 volte la somma che avrete pensato di puntare.

