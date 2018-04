Casertana-Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Casertana-Juve Stabia, LaPresse

Casertana-Juve Stabia, diretta dal signor Miele di Torino, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Derby campano convista sui play off tra Casertana Juve Stabia: i padroni di casa dopo l'ultima vittoria sul campo del Rende hanno ottenuto il loro quarto risultato utile consecutivo e si sono proiettati all'ottavo posto in classifica, approfittando anche delle penalizzazioni subite dal Siracusa e soprattutto dal Matera.

Dall'altra parte le Vespe puntano senza mezzi termini al quarto posto finale nella classifica del girone C di Serie C, visto che l'ultimo pareggio esterno nel recupero di mercoledì contro la Virtus Francavilla ha consentito ai gialloblu di portare a tre le lunghezze di vantaggio sul Monopoli quinto. Sarà dunque una sfida sentita con la Casertana che vuole rompere un tabù interno quarantennale contro le Vespe, e vuole soprattutto provare a mettere in cassaforte una qualificazione alla post season che coronerebbe una rimonta che i Falchetti hanno fatto partire quest'anno dai bassifondi della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA JUVE STABIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta. I padroni di casa schiereranno Forte tra i pali, il ceko Polak, Lorenzini e Pinna titolari nella difesa a tre, mentre Meola sarà l'esterno di fascia destra e Romano il laterale di sinistra. Per vie centrali a centrocampo si muoveranno D'Anna, Santoro e De Rose, in attacco confermato il tandem composto da Turchetta e dall'argentino Alfageme. Dall'altra parte risponderà la Juve Stabia con Branduani tra i pali, Nava sull'out difensivo di destra e Crialese sull'out difensivo di sinistra, mentre Marzorati e Allievi saranno i due centrali nella linea a quattro. A centrocampo spazio per Calò, Viola e Mastalli, mentre il brasiliano Strefezza completerà il tridente offensivo delle Vespe al fianco di Paponi e di Canotto.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra gli allenatori delle due squadre, D'Angelo per la Casertana e il duo Ferrara-Caserta per la Juve Stabia, vedrà i padroni di casa schierati con un 3-5-2 e gli ospiti rispondere con un 4-3-3. Nel match d'andata di questo campionato, disputato presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, pareggio per due a due con gol di Strefezza e Lisi per la Juve Stabia e doppietta di Alfageme per la Casertana. Uno a uno invece il risultato del pareggio nell'ultimo precedente a Caserta, padroni di casa in vantaggio con Corado e poi raggiunti da una rete di Mastalli. La Juve Stabia è passata per l'ultima volta a Caserta il 13 settembre 2014, gol decisivo di Vella a quattro minuti dal novantesimo. La Casertana non batte la Juve Stabia in casa dal 1977: match del campionato di Serie D deciso da un gol di Moccia.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione rossoblu è quotata 2.70 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 2.88 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.70 la possibilità dell'affermazione in trasferta delle Vespe. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

