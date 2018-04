Chelsea Southampton/ Streaming video diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Fa Cup)

Diretta Chelsea Southampton: info streaming video e tv. Attesa oggi a Wembley la seconda semifinale della Fa Cup: la compagine di Conte appare ben favorita.

22 aprile 2018

Chelsea-Southampton, diretta dall’arbitro Martin Atkinson è la partita in programma oggi domenica 22 aprile a Wembley: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00 secondo il fuso orario italiano. Dopo la sfida tra Manchester United e Liverpool ecco che si disputerà oggi la seconda semifinale della FA Cup: in palio quindi l’ultimo posto rimasto per la finalissima del torneo tra i più antichi al mondo. La sfida ovviamente non è decisa ma possiamo dire che sono i Blues coloro che si approcciano al match con qualche chance in più: non va dimenticato che la squadra di Conte registra uno stato di forma decisamente migliore al confronto. Non dimentichiamo infatti che i biancorossi di Hughes oltre alle soddisfazioni in Coppa hanno raccolto molto poco visto che il Southampton nel campionato inglese occupa appena la 18^ posizione ed è rischio retrocessione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita della Fa Cup tra Chelsea a Southampton, attesa alle ore 16.00 sarà visibile in diretta tv sulla pay tv di Sky. Appuntamento quindi al canale Fox Sports HD, al numero 204 del telecomando della tv satellite con diretta streaming video della partita disponibile per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA SOUTHAMPTON

Per la sfida tra Chelsea e Southampton non pare improbabile che Antonio Conte, nel disegnare le probabili formazioni dei Blues, voglia confermar gran parte del 3-4-2-1 che aveva incontrato i Saints proprio pochi giorni fa in occasione della Premier League, con l'eccezione sicura di Marcus Alonso. Nei giorni scorsi infatti all’ex viola è stata comminata una squalifica di ben tre turni, per un brutto fallo commesso proprio in Campionato nella partita contro la compagine biancorossa. Con il numero 3 fuori gioco, Conte ha dalla sua comunque una rosa ben ampia e con giocatori in ottima forma. Ecco quindi che di fronte al solito Courtois, dovremmo vedere il terzetto difensivo con Cahill, Azpilcueta e Rudiger. Per la mediana il tecnico italiano potrebbe allora confermare ancora una volta il duo Kantè-Fabregas, puntando su uno tra Zappacosta e Pedro per far coppia con Emerson a guardia dei corridoi più esterni del reparto. Per l’attacco spazio in avanti a Williams e Hazard con Morata prima punta: attenzione però a Moses e Giroud sempre pronti dalla panchina.

Anche Hughes potrebbe puntare sull’11 sceso in campo in Premier contro il Chelsea solo lo scorso 14 aprile per la partita di oggi di FA Cup. Senza dubbio il tecnico biancorosso non rinuncerà al 3-4-2-1 come modulo di partenza e vedremo quindi McCarthy tra i pali con di fronte a sè il terzetto difensivo con Hoedt, Bednarek e Yoshida. Per la mediana sono previsti come titolari il duo Romeu-Hojbjerg al centro con Bertrand e Soares usati come esterni: la panchina a disposizione però è ben lunga e il tecnico dei Saints potrebbe anche regalarci qualche sorpresa. Per l’attacco del Southampton spazio dal primo minuto per Ward, Tadic e Long con Gabbiadini e Sims pronti dalla panchina al bisogno.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto pure i due momenti completamente diversi che stanno affrontando i due club, vediamo bene che non ci sorprenderà se il favore del pronostico sorriderà alla compagine di Antonio Conte. Esaminando poi le quote date dalla snai alla vigila di questo scontro per la Fa Cup vediamo che nell’1x2 il successo del Chelsea è stato dato a 1.45 con la vittoria del Southampton quotata a 7.00: pareggio fissato a 4.25.

