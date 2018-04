Chievo Inter/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I nerazzurri sono in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Chievo Inter, Serie A 34^ giornata (Foto LaPresse)

Chievo Inter, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi, viene diretta dal signor Paolo Valeri: alle ore 15:00 di domenica 22 aprile la partita rientra nel programma della 33^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una sfida importante per entrambe le squadre: l’Inter è attualmente quinta in classifica e continua la splendida corsa con Roma e Lazio (che hanno un punto in più) per i due posti che qualificano alla prossima Champions League, sapendo di avere le possibilità di scavalcarne almeno una delle due e centrare così quello che era considerato il primo obiettivo della stagione. Il Chievo deve ancora salvarsi: il pareggio di Ferrara nel turno infrasettimanale è stato meno positivo di quanto si potesse pensare, perchè incredibilmente il Crotone ha frenato la Juventus confermando così le tre lunghezze di ritardo dai veneti, che restano ancora a distanza di aggancio e per questo motivo non possono dirsi affatto tranquilli per queste ultime cinque giornate del campionato.

CHIEVO INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Inter sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite e su quelli del digitale terrestre: nel primo caso appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, con codice d’acquisto 414420 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio, nel secondo dovrete andare su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Ovviamente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi le due applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRECEDENTI E RISULTATI

L’Inter ricorda un 2-2 che 16 anni fa costò il famoso scudetto del 5 maggio; questa volta dista 22 punti dal primo posto in classifica ma si trova comunque in un buon momento per quel che riguarda il suo traguardo personale. Luciano Spalletti ha avuto i suoi problemi nel gestire i momenti della stagione e forse la squadra è ancora lontana dai picchi raggiunti all’inizio del campionato, ma certamente ha la possibilità di prendersi il terzo o quarto posto. Il 4-0 al Cagliari nel turno infrasettimanale ha fatto capire che, quando gioca concentrata e al 100% delle due possibilità, questa Inter può anche essere devastante. Il Chievo continua a tentennare: due pareggi consecutivi (entrambi per 0-0) e appena 10 punti nel girone di ritorno, vale a dire meno della metà di quelli ottenuti in tutta l’andata. Una squadra che ha vinto soltanto due volte negli ultimi cinque mesi, perdendo in ben 12 occasioni: difficile dire cosa sia successo, questo crollo va sicuramente al di là di un discorso di salvezza ottenuta in anticipo che ha fatto calare adrenalina e motivazioni, adesso bisogna solo pensare a ottenere i punti utili per salvarsi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO INTER

Il Chievo ha tutta la rosa a disposizione, e dunque può se non altro mandare in campo la formazione migliore: per oggi Maran dovrebbe puntare su Tomovic e Bani al centro della difesa, con Sorrentino tra i pali e Cacciatore che si riprende il posto a sinistra, lasciando invece Jaroszynski sul versante opposto. A centrocampo i soliti noti: Radovanovic in cabina di regia, Lucas Castro da mezzala destra e Perparim Hetemaj dall’altra parte. Davanti a Giaccherini, ormai trequartista designato che ha preso il posto di Birsa nelle gerarchie del suo allenatore, ci saranno Meggiorini e Inglese ma attenzione a Stepinski che non parte battuto. Inter che ha perso Gagliardini per infortunio: in mediana allora va Borja Valero, che giocherà al fianco di Brozovic davanti a una linea difensiva con Miranda e Skriniar centrali, Joao Cancelo (reduce dal primo gol in Serie A) e D’Ambrosio sulle corsie e Handanovic in porta. Sulla trequarti dovrebbe cambiare poco: ballottaggio Candreva-Karamoh sulla fascia destra, Rafinha in posizione centrale con Perisic schierato dall’altra parte, naturalmente Icardi sarà la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito le quote per questa partita dello stadio Bentegodi, l’Inter è favoerita e non aspettavamo qualcosa di diverso: la quota per il segno 2 che accompagna la vittoria dei nerazzurri vale 1,50 mentre siamo già a 7,00 come valore sul segno 1, da giocare in caso di vittoria del Chievo. Il pareggio, che come sempre viene indicato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 4,00 volte la cifra messa sul piatto per questa partita della Serie A.

