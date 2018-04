Cosenza-Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.

Cosenza-Rende, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, domenica 22 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. E' uno dei derby calabresi più sentiti, anche se raramente Cosenza e Rende si sono trovate a giocare nella stessa serie. Squadre appartenenti alla stessa provincia, il Rende fa visita al capoluogo dopo un campionato da matricola giocato con grandissima qualità e spessore, anche se la flessione nell'ultimo periodo è stata evidente.

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in campionato per la formazione allenata da Bruno Trocini, l'ultimo ko in casa contro la Casertana è costato però proprio il sorpasso al sesto posto in classifica nel girone C di Serie C proprio da parte del Cosenza. Che in questa stagione dopo un girone d'andata di grandi sofferenze è riuscito a trasformarsi, e dopo l'ultimo successo in trasferta in casa della Sicula Leonzio ha praticamente blindato la partecipazione ai play off. Nelle ultime cinque partite il trend del Cosenza è inverso rispetto a quello negativo degli avversari di turno, tre vittorie e due pareggi che hanno permesso, dopo una piccola fase di sbandamento successiva alla rimonta, di scalare ulteriormente la classifica: la formazione silana sa di poter essere protagonista nella post season, alla quale il Rende dovrebbe comunque partecipare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA RENDE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa silani schiereranno Pascali, Dermaku e Camigliano come titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Saracco. Corsi giocherà come laterale di fascia destra, mentre sull'out mancino sarà chiamato a muoversi Calamai. Palmiero e Bruccini saranno i centrali di centrocampo, mentre nel tridente offensivo toccherà al francese Baclet, affiancato da Tutino e D'Orazio. Risponderà il Rende con De Brasi a difesa della porta e una linea a tre della retroguardia composta da Cuomo, Pambianchi e Marchio. Sulla corsia laterale di destra sarà schierato Godano e sulla corsia laterale di sinistra toccherà invece a Germinio, con i centrali sulla mediana che saranno Gigliotti, Rossini e Franco. In attacco, ci sarà l'argentino Actis Goretta al fianco di Vivacqua.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra le due formazioni vedrà il Cosenza guidato in panchina da Piero Braglia schierato con un 3-5-2, stesso modulo scelto dal Rende di Bruno Trocini. Nel match d'andata di questo campionato, pari zero a zero tra le due formazioni. Nel derby calabrese, il pareggio è di gran lunga il risultato più frequente nei confronti ufficiali, con undici pareggi, mentre è in parita il conto delle vittorie: tre per il Cosenza, altrettante per il Rende, considerando le sfide disputate tra Serie C, Coppa Italia di Serie C e Serie D.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione silana è quotata 2.00 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 3.60 la possibilità dell'affermazione in trasferta ospite. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

