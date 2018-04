Fed Cup 2018/ Italia-Belgio (0-2), streaming video e diretta tv live: Errani & co, serve un'impresa

Diretta Fed Cup 2018 Italia-Belgio, streaming video e tv: le azzurre sono sotto di due punti dopo i primi singolari. Serve un'impresa per Errani e compagne...

Sara Errani (foto da Lapresse)

Strada in salita per l'Italia contro il Belgio nell'incontro di Fed Cup 2018 valido per i play-off/promozione per il World Group 2019, in corso sulla terra rossa di Valletta Cambiaso (Genova). Le azzurre di Tathiana Garbin dopo la prima giornata sono già sotto di due punti e adesso si fa durissima per la nostra nazionale. Perché se c'è era da mettere in preventivo una probabile sconfitta della giovane Jasmine Paolini nel match d'esordio contro la più forte ed esperta Elise Mertens, diversamente l'Italia del tennis contava sul punto del singolare di Sara Errani. La giocatrice azzurra, però, al termine di tre set molto lottati si è arresa alla potenza di Alison Van Uytvanck, che ha di fatto ridotto al lumicino le speranze azzurre. Adesso restano due singolari e un doppio, con la speranza che si possa arrivare a giocarlo con ancora la vittoria in palio e non a successo belga acquisito...

FED CUP 2018, ITALIA BELGIO: IL PROGRAMMA DI OGGI

Dopo la sconfitta di Sara Errani contro la Van Uytvanck è difficile pensare che la nostra portacolori possa riuscire ad avere la meglio nel singolare tra numeri uno, cioè quello con Elise Mertens. Due giocatrici per certi versi simili, la nostra Sarita e la belga, con una differenza che sulla carta potrebbe far pendere l'ago della bilancia in favore della nostra rivela: il rendimento del servizio, che anche ieri ha penalizzato molto la Errani. Anche se Sara riuscisse ad imporsi, spetterebbe poi alla giovane Jasmine Paolini scalare la montagna Van Uytvanck e cercare di arrivare al doppio decisivo, al quale arriveremmo comunque da sfavoriti. In ogni caso le ragazze di Tathiana Garbin ci proveranno fino alla fine per cercare di regalarsi un successo che sarebbe di vitale importanza per lavorare alla ricostruzione della Nazionale con maggiore tranquillità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA FED CUP

La diretta tv di Italia-Belgio di Fed Cup andrà in onda su SuperTennis a partire dalle ore 12, orario della prima partita di giornata Errani-Mertens. La web-tv federale è visibile sul canale 64 del digitale terrestre o sul 224 della piattaforma Sky. Sarà inoltre possibile seguire le partite sul sito www.supertennis.tv: sui social le pagine di riferimento sono facebook.com/fedcup e, su Twitter, @fedcup che fanno riferimento al sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.fedcup.com.

