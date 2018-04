Fermana-Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fermana-Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30.

22 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Fermana-Padova, LaPresse

Fermana-Padova, diretta dal signor Volpi di Arezzo, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Solo una vittoria nelle ultime cinque partite disputate in campionato per il Padova, capolista del girone B di Serie C e comunque chiamato a gestire una più che rassicurante dote di sei punti di vantaggio in queste ultime tre giornate da disputare. Le inseguitrici non hanno tenuto un ritmo irresistibile, per fortuna dei biancoscudati che nell'ultimo periodo, dopo una lunghissima cavalcata iniziata dagli albori della stagione, sembrano aver finito un po' la benzina.

La Fermana ha riposato nell'ultima giornata di campionato, ma al tempo stesso ha vinto un'importantissima sfida contro il Gubbio in casa nell'ultimo match, successo che ha portato a sei i punti di distanza sul Fano penultimo e a sette sul Vicenza fanalino di coda, che in questo momento si giocherebbero il play out per non retrocedere. Il che significa che per i marchigiani la salvezza sembra davvero a portata di mano, nonostante cinque soli punti ottenuti nelle ultime cinque partite giocate. Il Padova, reduce da un pari casalingo contro l'Albinoleffe, chiede uno sforzo supplementare al duo d'attacco Capello-Guidone che ha già realizzato complessivamente venti gol in questo campionato. Alla Fermana manca un vero bomber, il miglior realizzatore in campionato dei gialloblu è stato l'ex enfant prodige Arturo Lupoli, capace di andare a segno per sette volte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PADOVA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo. I padroni di casa marchigiani schiereranno Valentini in porta, mentre in difesa mancherà il senegalese Mané, espulso nell'ultimo match interno contro il Gubbio. Al suo posto sarà schierato Camilloni al fianco di Saporetti e Gennari nella linea a tre. Petrucci avrà il compito di presidiare la fascia destra e Clemente sarà l'esterno laterale mancino, mentre Capece e Doninelli giocheranno al centro della mediana. Lupoli e il brasiliano Da Silva Matos giocheranno avanzati di supporto all'unica punta di ruolo, Cognigni. Risponderà il Padova con Bindi tra i pali e Cappelletti, Trevisan e Ravanelli titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazio a Mandorlini, Belingheri come centrali e a Zambataro come laterale di destra e Contessa come laterale di sinistra. Tridente offensivo formato da Guidone, Capello e Sarno.

TATTICA E PRECEDENTI

Confronto tattico tra Destro e Bisoli, allenatori rispettivamente della Fermana e del Padova. 3-4-2-1 il modulo scelto per i padroni di casa, 3-4-2 per la capolista. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Euganeo, è terminato a reti bianche, con un pareggio. Ultimo precedente a Fermo datato 11 novembre 2005, uno a uno il risultato finale, così come quello del match precedente al 'Recchioni' del 21 novembre 2004.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione marchigiana è quotata 3.60 da Bet365, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da William Hill, mentre Bwin offre a una quota di 2.10 la possibilità dell'affermazione in trasferta biancoscudata. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.57.

© Riproduzione Riservata.