Fondi-Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.

Fondi-Catanzaro, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, domenica 22 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Nove sconfitte nelle ultime dieci partite: uno score che pesa come un macigno sul rendimento di un Fondi comunque chiamato a riscattarsi, anche se i dieci punti di distanza dalla salvezza diretta hanno già condannato la formazione allenata da Pasquale Luiso a partecipare ai play out per la salvezza. L'avversario più probabile sarà la Paganese, comunque staccata di sei punti in classifica rispetto a un Fondi che in casa della capolista Lecce, nell'ultimo turno di campionato disputato, non ha potuto fare altro che incassare l'ennesima sconfitta.

A otto punti dalla zona play out, il Catanzaro può invece festeggiare una salvezza diretta quest'anno decisamente più comoda rispetto a quella da batticuore ottenuta un anno fa, con la vittoria nel play out tutto calabrese contro la Vibonese. Con l'ultima vittoria casalinga contro il Siracusa, i giallorossi si sono inoltre lasciati aperti una possibilità per cercare di agganciare i play off, al momento distanti quattro punti in virtù delle penalizzazioni subite da Siracusa e Matera. Il Catanzaro ha ancora molte formazioni davanti, ma c'è margine per sperare.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Domenico Purificato di Fondi. I padroni di casa laziali schiereranno l'albanese Elezaj tra i pali, Galasso in posizione di terzino destro e Pompei in posizione di terzino sinistro, mentre Polverini e Mangraviti saranno i centrali della retroguardia. Terzetto titolare di centrocampo composto da Paparusso, De Martino e Vastola, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Corvia, Mastropietro e Addessi. Risponderà il Catanzaro con Nordi tra i pali e Riggio, Gambaretti e Di Nunzio schierati dal primo minuto nella difesa a tre. Zanini sarà l'esterno di fascia destra e Nicoletti il laterale mancino, mentre il romeno Marin si muoverà al centro della zona mediana al fianco di Maita e Spighi. In attacco, confermata la coppia Letizia-Infantino.

Faccia a faccia tattico con il Fondi allenato da Pasquale Luiso schierato con il 4-3-3, mentre il Catanzaro guidato in panchina da Pippo Pancaro risponderà con il 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Ceravolo di Catanzaro, i padroni di casa calabresi si sono imposti di misura, vittoria uno a zero con gol decisivo siglato da Maita dopo nove minuti nel primo tempo. Ultimo precedente a Fondi, quello relativo al 7 maggio 2017, due a uno per il Fondi con doppietta di Tiscione e giallorossi capaci solo di accorciare le distanze con un gol messo a segno da Cunzi.

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione pontina è quotata 2.80 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.45 la possibilità dell'affermazione in trasferta calabrese. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

