Infortunio Biglia/ Milan, frattura di due vertebre lombari: a rischio finale Coppa Italia e Mondiali

Infortunio Biglia, Milan annuncia: frattura di due vertebre lombari. Le ultime notizie: a rischio finale Coppa Italia e Mondiali. Stagione finita per il regista argentino?

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

Infortunio Biglia (Foto: LaPresse)

Stagione finita per Lucas Biglia, vittima di un brutto infortunio. Il centrocampista del Milan ha riportato «la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari». Il rischio che l'argentino salti i Mondiali è alto, ma verrà sottoposto ad ulteriori esami per definire l'entità dello stop. Di sicuro non sarà breve, motivo per il quale si parla di possibile forfait in Russia. Uscito dal campo ieri, nel secondo tempo della partita con il Benevento, Biglia era subito sembrato molto dolorante. Con la mano sulla schiena, piegato su se stesso, al momento di lasciare il campo, Biglia salterà la volata finale e la marcia di avvicinamento alla finale di Coppa Italia con la Juventus a causa del suo infortunio. Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso. Il forte trauma lombare riportato da Biglia complica i piani dell'allenatore del Milan. Se ne saprà di più però nei prossimi giorni, quando sono previsti nuovi esami.

INFORTUNIO BIGLIA: IL COMUNICATO DEL MILAN

Il timore del Milan è che Lucas Biglia non riesca ad essere in campo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ma secondo la stampa argentina il regista rossonero rischierebbe addirittura di non partecipare ai Mondiali di Russia con l'Argentina. Non c'è nessun accenno ufficiale sui tempi di recupero ma è difficile, se non impossibile, ipotizzare il suo recupero per il finale di stagione. Sarà invece fondamentale per lui recuperare in tempo per il Mondiale, che comincia tra otto settimane. Il Milan, mentre si interroga dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento, ha a che fare con un problema in più: l'infortunio di Lucas Biglia. Quello che sembrava un brutto colpo alla schiena in un contrasto con Viola si è rivelato un problema più serio. Questo il comunicato del club rossonero: «AC Milan comunica che Lucas Biglia, a seguito di uno scontro di gioco durante Milan-Benevento di sabato sera a San Siro, ha riportato un forte trauma lombare. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari. Nei prossimi giorni, completate tutte le valutazioni del caso, potrà essere formulata una prognosi dettagliata».

