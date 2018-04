Infortunio Chiellini/ Juventus, problema muscolare contro il Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia

Infortunio Chiellini, problema muscolare in Juventus - Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore bianconero

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

Giorgio Chiellini (Foto: LaPresse)

Subito una tegola per la Juventus, impegnata nello scontro scudetto con il Napoli: si è infortunato Giorgio Chiellini. Dopo una decina di minuti il difensore ha dovuto alzare bandiera bianca. Forfait inevitabile per l'esperto centrale, che dovrebbe aver riportato un problema muscolare. Chiellini, stando a quanto riferisce Sky Sport, ha accusato un fastidio muscolare nel primo scatto della partita. Una brutta notizia per la Juventus e Massimiliano Allegri, che ha dovuto effettuare all'11' la prima sostituzione della partita. Al posto di Chiellini è entrato Stephan Lichtsteiner, quindi Benedikt Howedes è stato spostato al fianco di Mehdi Benatia al centro della difesa. Per ora si sa poco delle condizioni del difensore, saranno necessari approfondimenti clinici per chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Il pensiero va subito alla finale di Coppa Italia con il Milan. Di sicuro si tratterebbe di un'assenza pesante.

INFORTUNIO CHIELLINI IN JUVENTUS - NAPOLI

Un infortunio “lampo” quello di Giorgio Chiellini, per il quale la Juventus ha dovuto operare subito la prima sostituzione. Il difensore ha lamentato qualche problema dopo un contrasto con Lorenzo Insigne. I sanitari bianconeri hanno provato a tamponare la situazione con del ghiaccio dietro al ginocchio, ma il difensore non ce l'ha fatta a proseguire anche perché si potrebbe trattare di un problema muscolare. Le prime impressioni circa un eventuale problema legato ad un contrasto hanno lasciato il posto alle preoccupazioni per un fastidio muscolare riportato nella marcatura a Insigne. Chiellini ha provato dunque a restare in campo, ma le sue difficoltà nella corsa rischiavano di creare situazioni pericolose, quindi Allegri ha effettuato il cambio, una sostituzione forzata. Clicca qui per seguire la nostra diretta di Juventus-Napoli.

