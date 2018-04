Juventus Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Juventus Napoli, ci siamo: diretta da Gianluca Rocchi, la partita si gioca alle ore 20:45 di domenica 22 aprile ed è finalmente il big match che, nella 34^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, può valere l’assegnazione dello scudetto. Non sarà così in termini aritmetici, anche se mercoledì sera per circa un quarto d’ora si è ventilata questa eventualità; tuttavia il risultato sarà importante per capire in che modo si potrebbe poi indirizzare la corsa al tricolore. La Juventus ci arriva con 4 punti di vantaggio, ma ne ha persi due nel turno infrasettimanale pareggiando a Crotone: dunque il pareggio starebbe bene ma fino a un certo punto visto il calendario che aspetta i campioni d’Italia. Dal punto di vista dei bianconeri, meglio vincere per avere tre partite di margine; il Napoli ha un solo risultato a disposizione e anche facendo il colpo all’Allianz Stadium resterebbe secondo, ma a quel punto sarebbe in quota sorpasso e darebbe tutta un’altra inerzia alle sue partite e a quelle degli avversari.

JUVENTUS NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

GLI ULTIMI RISULTATI

Massimiliano Allegri ha detto che avrebbe firmato per arrivare alla sfida diretta con un vantaggio di 4 punti; noi possiamo dire che le occasioni perse a Ferrara e Crotone possono fare molto male alla Juventus, perchè adesso anche battendo il Napoli e volando a +7 saprà di non potersi distrarre. Il punto focale per i campioni d’Italia sta nelle trasferte contro Inter e Roma: due partite sulle quali punta invece tanto la squadra di Maurizio Sarri, che sa bene di poter recuperare 6 punti netti in quei contesti. Ammettendo che sia così, si capisce bene come la Juventus abbia bisogno di vincere questa sera; il pareggio, anche con i bianconeri che resterebbero primi, sarebbe un risultato che il Napoli guarderebbe in maniera positiva. Naturalmente sono tutti discorsi sulla carta e a bocce ferme: nessuno si sarebbe aspettato che la Juventus potesse perdere 4 punti contro due squadre che lottano per non retrocedere, nè che il Napoli avrebbe pareggiato contro il Chievo. Insomma: è chiaro che la squadra che delle due dovesse vincere avrebbe poi una spinta maggiore verso lo scudetto, ma anche a quattro giornate dal termine questa partita potrebbe davvero non essere decisiva perchè come sempre dipenderà dagli altri risultati, e la Juventus ha un calendario più difficile.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

La Juventus ha ritrovato Bernardeschi, arma in più eventualmente dalla panchina: Massimiliano Allegri con tutta probabilità riproporrà la difesa con Benatia e Chiellini al centro, a destra Howedes resta in ballottaggio con Lichtsteiner mentre dall’altra parte la sensazione è che Asamoah sia favorito su Alex Sandro. In mediana tornano Khedira e Pjanic, che dovrebbe recuperare in tempo; con loro giocherà Matuidi, possibile dunque il 4-3-3 che lascia Higuain da prima punta. Mandzukic dovrebbe essere uno dei due esterni; la vera incognita è Dybala, la Joya non è troppo in forma e potrebbe lasciare la maglia a un Douglas Costa che invece sta volando. Pochi dubbi nel Napoli: Koulibaly (era squalificato), Allan, Jorginho e Mertens che hanno riposato in vista di questa sera tornano titolari, ripristinando la solita formazione di Maurizio Sarri. Raul Albiol l’altro centrale, Hysaj e Mario Rui come sempre sugli esterni bassi, Jorginho a fare da playmaker con Hamsik che viene confermato come mezzala sinistra; davanti con Callejon e Lorenzo Insigne torna Mertens, ma attenzione a Milik che ha dato risposte straordinarie e giustamente reclama una maglia che, a conti fatti, potrebbe anche avere come grande sorpresa nell’undici partenopeo.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente pronosticare una partita simile è davvero complicato; scorrendo le quote dell’agenzia di scommesse Snai ci accorgiamo che la Juventus è favorita, ma che la differenza tra le due squadre è davvero minima. Il segno 1 che accompagna la vittoria dei bianconeri vale infatti 2,15; siamo solo a 3,80 per il segno 2, da giocare in caso di affermazione esterna del Napoli. Giusto così, perchè forse solo il fattore campo potrebbe essere una discriminante per decidere il pronostico del big match di Serie A; ad ogni buon conto potrete ovviamente giocare anche il segno X qualora pensiate che la sfida dell’Allianz Stadium terminerà con un pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di investire.

