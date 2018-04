Lazio Sampdoria/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida all'Olimpico tra due squadre che hanno bisogno di punti per l'Europa

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Sampdoria, Serie A 34^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio Sampdoria, partita che verrà diretta dal signor Daniele Orsato, è una di quelle che rientrano nel programma della 34^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 aprile e allo stadio Olimpico sarà davvero interessante scoprire quale delle due squadre riuscirà a prendersi la vittoria. La Lazio è terza, e vuole difendere la sua posizione per tornare a giocare in Champions League, finalmente nella fase a gironi che era stata mancata nel preliminare ai tempi di Stefano Pioli; la Sampdoria battendo il Bologna sul filo di lana è tornata concretamente in corsa per l’Europa, sa che non sarà semplice vincere la volata conclusiva ma ci crede e dunque ha bisogno di fare risultato pieno anche su questo campo difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite e su quelli del digitale terrestre: nel primo caso appuntamento su Sky Calcio 2, con codice d’acquisto 414453 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio, nel secondo dovrete andare su Premium Calcio 2 e Premium Calcio 2 HD. Ovviamente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi le due applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

La Lazio continua a sorprendere, in positivo come in negativo: la partita di mercoledì sera, vinta 4-3 a Firenze, è l’esatto riassunto condensato in 90 minuti di una stagione nella quale i biancocelesti sono stati in grado di volare e dominare ma hanno anche vissuto momenti di confusione e scarsa brillantezza. Quello che conta è aver confermato la terza posizione, agganciando nuovamente la Roma; per tenere a distanza l’Inter, con cui giocherà all’ultima giornata, la Lazio ha bisogno di non sbagliare da qui alla fine sapendo di non avere un calendario impossibile, e quindi dovrà sfruttare l’onda lunga del successo esterno ottenuto nell’ultimo turno infrasettimanale. La Sampdoria ci crede ancora: sembrava aver mollato la presa sull’Europa con un periodo di totale appannamento, e invece si è ripresa. Certo Marco Giampaolo sa bene che se il rendimento esterno fosse stato anche solo leggermente migliore, oggi i blucerchiati avrebbero qualche punto in più e non dovrebbero rincorrere; tuttavia la distanza in classifica è davvero poca, e dunque nelle ultime cinque giornate sarà ancora possibile andare a prendersi il sesto o il settimo posto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA

Simone Inzaghi perde Luis Alberto, squalificato insieme a Murgia proprio dopo aver realizzato una doppietta decisiva; c’è però Felipe Anderson, e sarà il brasiliano a prendere il posto dello spagnolo come trequartista al fianco di Milinkovic-Savic, in appoggio a Immobile che sarà la prima punta. In mediana torna Lulic a occupare la corsia sinistra, con Marusic confermato a destra; fanno legna Parolo e Lucas Leiva che aiuteranno anche la difesa, nella quale De Vrij dovrebbe giocare senza problemi al fianco di Radu - che torna dalla squalifica - e Luiz Felipe. Nella Sampdoria invece si rivede Bereszynski come terzino destro, con Strinic a sinistra e la solita coppia formata da Silvestre e Gian Marco Ferrari al centro; Viviano in porta, Torreira da playmaker basso con Edgar Barreto favorito su Linetty e Praet che invece non dovrebbe avere dubbi come mezzala sinistra. Ballottaggio tra Gaston Ramirez e Caprari sulla trequarti, Duvan Zapata torna titolare e farà reparto con Quagliarella, sacrificato dunque Caprari che partirà dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ ovviamente la Lazio ad avere il vantaggio del pronostico per questa partita: quello che ci dice l’agenzia di scommesse Snai è che il segno 1 che identifica la vittoria dei biancocelesti vale 1,35 mentre per il segno 2, da giocare in caso di affermazione esterna della Sampdoria, arriva addirittura a 7,75 e questo ci dice che i biancocelesti sono favoriti in maniera netta. Potete anche giocare il pareggio sulla sfida dello stadio Olimpico: in questo caso la vostra vincita sarebbe di 5,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

