Liegi Bastogne Liegi 2018/ Streaming video e diretta tv live: percorso, orario e vincitore (oggi 22 aprile)

22 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Liegi Bastogne Liegi: Vincenzo Nibali sul traguardo della Sanremo

Oggi si disputa la Liegi-Bastogne-Liegi 2018, edizione numero 104 della classica belga di ciclismo, la più antica fra le cinque 'classiche Monumento', che proprio per questo motivo è soprannominata 'Doyenne' (decana). Siamo dunque al culmine del cosiddetto 'Trittico delle Ardenne': con tutto il rispetto per Amstel Gold Race e Freccia Vallone, è senza dubbio la Liegi-Bastogne-Liegi l'appuntamento più atteso fra queste ultime grandi classiche di primavera. Siamo di fatto alla chiusura della prima parte della stagione: da lunedì si penserà soprattutto al Giro d'Italia, ma prima c'è una chiusura di lusso per le settimane dedicate alle più belle corse di un giorno. Bando dunque alle parole, andiamo a vedere che cosa ci proporrà il percorso di questa edizione della Liegi-Bastogne-Liegi e quali sono le modalità per seguire questa gara sempre emozionante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2018

Per seguire la Liegi-Bastogne-Liegi 2018 ci sarà una diretta tv che avrà inizio alle ore 14.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Silvio Martinello. Da segnalare che a partire dalle ore 15.30 la corsa sarà invece visibile su Rai Tre, che ospiterà il gran finale di questa Liegi. Diretta disponibile a partire dalle ore 14.00 anche su Eurosport, il canale visibile sia agli abbonati Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Liegi-Bastogne-Liegi in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure - per gli abbonati - tramite i servizi offerti da Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Liège-Bastogne-Liège e il profilo Twitter ufficiale @LiegeBastogneL.

LIEGI BASTOGNE LIEGI 2018: IL PERCORSO

I corridori dovranno affrontare 258,5 km ricchi di insidie. La partenza avrà luogo naturalmente a Liegi ed è in programma alle ore 10.25. Nella prima parte del percorso si pedalerà verso sud fino a raggiungere dopo 87 km Bastogne, quando si tornerà indietro verso il capoluogo della Vallonia. Il ritorno verso Liegi presenterà però molte più insidie: detto che le strade delle Ardenne sono sempre ricche di saliscendi, si identificano lungo il percorso dodici salite vere e proprie, compresa l'ascesa finale verso il traguardo di Ans (alla periferia di Liegi) e di questa una sola è collocata nella prima parte, la Côte de Bonnerue (km 72). Tornando da Bastogne verso Liegi ci saranno da affrontare tutte le altre difficoltà. La prima che merita di essere segnalata in modo particolare è la Côte de la Ferme Libert (km 180) perché ha una pendenza media del 12,1% anche se essendo ancora a circa 80 km dall’arrivo questi duri 1200 metri non dovrebbero fare la differenza. Doverosa poi la citazione per la Côte de La Redoute (km 222,5), la salita simbolo della Liegi che qui entra decisamente nel vivo: 2 km al 9% di pendenza media e punte al 13%. Siamo a circa 35 km dall'arrivo, per cui negli ultimi anni non è più qui che si decide la corsa, tuttavia chi non è davanti sulla Redoute dovrà abbandonare ogni speranza. Si prosegue poi con la Côte de La Roche-aux-Faucons (km 239), salita di soli 1,3 km ma con pendenza media dell'11% e punte oltre il 13%, dunque molto impegnativa anche perché siamo ormai a meno di 20 km dal traguardo. Attenzione poi al gran finale: prima la Côte de Saint-Nicolas, l'ormai tradizionale 'salita degli italiani' (sorge nel quartiere abitato da molti immigrati nostri connazionali), collocata al km 253,5 al termine di 1200 metri di salita all'8,6%, seguita da una breve discesa e infine ecco ancora la strada che sale negli ultimi 1500 metri verso il traguardo di Ans.

I PROTAGONISTI ATTESI

Sono tanti i possibili protagonisti della Liegi Bastogne Liegi 2018, ma in primo piano dobbiamo mettere Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali. Per lo spagnolo parla in modo molto chiaro l’albo d’oro, dove troviamo la bellezza di quattro vittorie di Valverde, ai quali aggiunge pure due secondi e un terzo posto. Il re della Liegi in epoca contemporanea è lui, ma Nibali può puntare ad essere l’avversario più pericoloso. Già secondo nel 2012, lo Squalo quest’anno sta puntando molto sulle classiche e ci ha emozionati con la splendida vittoria nella Milano Sanremo, su un tracciato meno adatto a lui. La lista dei partecipanti è eccellente, sono davvero in tanti a poter essere protagonisti e il pronostico non è facile: per non dilungarci troppo, segnaliamo ancora soltanto due squadre eccellenti che possono puntare su almeno due punte a testa, cioè la Quick Step Floors con Philippe Gilbert e Julian Alaphilippe e il Team Sky con Wout Poels e Michal Kwiatkowski. Il percorso però emetterà i suoi verdetti: solo i più forti arriveranno a giocarsi la vittoria ad Ans.

