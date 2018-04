MICHELE SCARPONI/ Video, morto un anno fa investito da un furgone: oggi l'omaggio alla Liegi-Bastogne-Liegi

Ricordo per Michele Scarponi, video: a un anno dalla sua morte il ciclista sarà ricordato durante l'evento di ciclismo di oggi, la Liegi-Bastogne-Liegi. Emozione anche sui social network

22 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ricordo per Michele Scarponi - La Presse

È passato un anno dalla morte dell'Aquila di Filottrano Michele Scarponi e oggi sicuramente il ciclismo lo ricorderà dopo quel tragico incidente che gli ha tolto la vita. Durante la Liegi-Bastogne-Liegi è previsto un momento importante in cui verrà ricordata la figura di un ciclista che nei suoi anni di onorata carriera aveva dimostrato di essere professionista serio e di grande talento. Si era spento proprio mentre stava facendo quello che gli piaceva di più e cioè correre sulla bicicletta, investito in un disgraziato incidente nelle strade del suo paese. Al momento non è chiaro come verrà celebrato il suo ricordo, la sensazione comunque è che in molti avranno voglia di salutarlo ancora una volta dodici mesi dopo la sua morte. Michele Scarponi è rimasto comunque nel cuore di chi ama questo sport e non solo perché sono state tantissime le testimonianze d'affetto arrivate dopo la sua morte anche da ambiti molto diversi rispetto al suo.

LA MORTE DEL CICLISTA MICHELE SCARPONI

Michele Scarponi, noto come L'Aquila di Filottrano, è morto nella città che gli ha dato i natali il 22 aprile del 2017. È passato esattamente un anno da quando ci lasciava tra le lacrime del mondo del ciclismo e non solo. Il ragazzo si stava preparando per partecipare al Giro d'Italia, allenandosi proprio nelle strade del suo paese, quando una mattina è stato protagonista di un incidente drammatico. Mentre infatti si muoveva in bicicletta è stato investito da un furgone, morendo sul colpo. Destino tragico toccò anche all'autista del furgone che era indagato per omicidio stradale e che è morto esattamente un paio di mesi fa. Giuseppe Giacconi era un artigiano di 57 anni e aveva vissuto ovviamente molto male quell'episodio, in grado di segnare la sua vita in maniera irreparabile. Solo da alcuni mesi aveva scoperto di essere afflitto da un male incurabile e in poco tempo era deceduto senza riuscire a reagire in maniera positiva alle cure che aveva effettuato all'ospedale Torrette di Ancona.

