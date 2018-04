Monopoli-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Virtus Francavilla, LaPresse

Monopoli-Virtus Francavilla, diretta dal signor Mei di Pesaro, domenica 22 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Sfida tra squadre pugliesi che hanno rappresentato la rivelazione di questo campionato. Il Monopoli si è spinto molto in alto in questa stagione, è pronto a giocarsi il quinto posto in volata con Cosenza e Rende (che si affronteranno in un derby che potrebbe dunque rappresentare un vantaggio in chiave di classifica per i Gabbiani) ma al tempo stesso sarà chiamato a giocarsi un posto al sole col quarto posto, attualmente occupato dalla Juve Stabia nel girone C di Serie C, ancora a portata di mano. Dall'altra parte c'è una Virtus Francavilla chiamata a difendere l'ultima piazza valida per la post season per la Serie B, alla quale si è tolta già la soddisfazione di partecipare nella scorsa stagione.

Ovvero, quando i pugliesi erano una matricola assoluta per la terza serie, dimostrando dunque di possedere sfrontatezza e voglia di vincere in abbondanza. Un match complicato per entrambe le formazioni, il Monopoli ci arriva però dopo la sconfitta subita dopo lo scontro diretto proprio contro la Juve Stabia, che come detto pur non pregiudicando il cammino ha messo le Vespe in pole position per il quarto posto. Dall'altra parte, la Virtus Francavilla è in serie positiva da ben otto partite, nelle quali ha raccolto due vittorie e sei pareggi, l'ultimo nel recupero disputato proprio contro la Juve Stabia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI FRANCAVILLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. I padroni di casa schiereranno Bardini in porta, mentre la difesa a tre dei Gabbiani sarà formata da Ferrara, Bei e Mercadante. Il greco Sounas, l'argentino Scoppa e Longo saranno i centrali di centrocampo, mentre Rota coprirà la corsia laterale di destra e Donnarumma la corsia laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem composto da Salvemini e da Saraò. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi a difesa della porta, mentre Maccarone, Prestia e Agostinone saranno titolari nella difesa a tre. Triarico avrà il compito di presidiare la fascia destra e Albertini si muoverà sul versante opposto del campo. Al centro della mediana spazio per Folorunsho, Biason e Monaco, mentre Anastasi e Partipilo formeranno il tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda i moduli tattici scelti dai due allenatori, 3-5-2 per il Monopoli allenato da Scienza, stesso schieramento utilizzato da D'Agostino nella Virtus Francavilla. Nel match d'andata di questo campionato è stata la Virtus Francavilla ad avere la meglio, due a uno con gol di Prestia e Saraniti, reti che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio siglato da Sounas. Uno a uno nell'ultima sfida disputata in casa del Monopoli, gol di Montini per i Gabbiani e pari di Albertini per gli ospiti.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna dei Gabbiani è quotata 2.10 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 3.40 la possibilità dell'affermazione in trasferta ospite. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

© Riproduzione Riservata.