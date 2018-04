Paganese-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Paganese-Sicula Leonzio, LaPresse

Paganese-Sicula Leonzio, diretta dal signor Pashuku di Albano Laziale, domenica 22 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Dopo aver battuto il Fondi in uno scontro diretto fondamentale, la Paganese punta a una clamorosa scalata, per evitare i play out che al momento li vedrebbero impegnati proprio contro i fondani, pur con il vantaggio della migliore classifica. I campani si trovano a quattro lunghezze di distanza da Andria e Reggina, nella zona che vale al momento la salvezza diretta, considerando che il girone C di Serie C ha già emesso un verdetto con la retrocessione diretta dell'Akragas.

Per riuscire a sperare ancora, la squadra di De Sanzo dovrà provare a piegare le resistenze di una Sicula Leonzio reduce da una sconfitta interna contro il Cosenza, ma che può sperare ancora in un posto nei play off. Questo perché i siciliani si sono avvicinati alla zona che vale la post season anche grazie alle penalizzazioni inflitte a Siracusa e Matera, anche se servirà un rush finale maggiormente convincente sul piano della continuità per riuscire a portare a casa la qualificazione. I play off sarebbero un premio notevole per quella che è a tutti gli effetti una matricola del campionato, che ha comunque già raggiunto matematicamente l'obiettivo più importante, la salvezza diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Marcello Torre di Pagani. I padroni di casa campani schiereranno il senegalese Gomis tra i pali e una difesa a tre composta da Piana, Acampora e Carini. A centrocampo, il camerunese Ngamba si muoverà sulla fascia destra e Della Corte sulla fascia sinistra, mentre al centro della mediana toccherà a Nacci, Scarpa e Tascone. In attacco confermati Cernigoi e Cesaretti, che con le loro doppiette hanno deciso la sfida in casa del Fondi, ultima partita di campionato disputata dalla Paganese. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso tra i pali e una difesa a tre schierata con De Rossi, Aquilanti e Gianola. A centrocampo i centrali titolari saranno Esposito, D'Angelo e Cozza, mentre Squillace avrà il compito di muoversi sulla fascia destra e Bollino sarà invece l'esterno laterale mancino. In avanti, tandem offensivo composto da Gammone e da Lescano.

TATTICA E PRECEDENTI

La sfida tattica tra i due allenatori vedrà Fabio De Sanzo, alla guida della Paganese, e Aimo Diana, tecnico della Sicula Leonzio, optare entrambi sul 3-5-2 come scelta del modulo. Il match d'andata di questo campionato, unico incrocio tra i professionisti tra due club, ha fatto registrare una netta vittoria in trasferta per la compagina campana. Tre a zero il risultato finale in favore della Paganese con reti messe a segno da Cesaretti, Maiorano e Scarpa.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione campana è quotata 2.70 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.50 la possibilità dell'affermazione in trasferta siciliana. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

