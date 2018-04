Pagelle/ Juventus Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 34^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A

22 aprile 2018 Fabio Belli

Pagelle Juventus Napoli, Serie A 34^ giornata (Foto LaPresse)

Buffon (voto 6) poco impegnato, attento su un paio di conclusioni da lontano. Chiellini (sv) costretto a dare forfait, al suo posto all'11' entra Lichtsteiner (5.5) che soffre un po' l'intraprendenza di Callejon su quel lato del campo. Howedes (5.5) sembra faticare come centrale, posizione nella quale deve spostarsi dopo il ko per Chiellini. Benatia (5.5) rimedia un giallo e appare spesso in ritardo, Asamoah (6) è più generoso e almeno prova a sganciarsi sulla sinistra con maggiore buona volontà. Khedira (6) prova a mettere un po' di ordine a centrocampo, dove Pjanic (6) è l'unico che fa tremare la porta partenopea, seppur con una punizione deviata. Douglas Costa (5.5) prova a inventare qualcosa ma è più impreciso del solito, ordinato ma senza sussulti particolari Matuidi (6), abulico Dybala (5) forse il suo estro è proprio quello che sta mancando alla Juventus. Poco può fare un Higuain (5.5) legnoso ma per giunta poco servito. Nel Napoli Reina (voto 6) non viene praticamente mai impegnato, nulla avrebbe potuto sulla punizione di Pjanic, deviata. Hysaj (6) gioca una partita di sostanza sulla destra, Raul Albiol (5.5) si fa scappare colpevolmente Higuain nell'unica fiammata dell'argentino, più attento Koulibaly (6), decisamente brillante Mario Rui (7) con le sue discese sulla destra. A centrocampo giganteggia Allan (7), manca forse incisività a Hamsik (6) che non trova mai l'inserimento giusto sotto porta. Jorginho (6.5) si conferma fosforo per il centrocampo di Sarri, ottime le prove di Insigne (7) - anche un gol annullato per lui, e Callejon (7) che con i loro inserimenti tengono in costante apprensione la retroguardia bianconera. Meno brillante Mertens (6) che pure non manca in generosità.

PAGELLE JUVENTUS-NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS 5.5 L'infortunio quasi immediato a Chiellini è un duro colpo, ai bianconeri stanno mancando però completamente anche i solisti offensivi: il Napoli ha lasciato ben poca manovra alla squadra di Allegri. MIGLIORE JUVENTUS PJANIC VOTO 6 Vuoi o non vuoi sono le sue giocate a creare di fatto le uniche preoccupazioni al Napoli. Anche lui però si accende ad intermittenza. PEGGIORE JUVENTUS DYBALA VOTO 5 Quasi non pervenuto, non si accende mai nonostante la retroguardia azzurra si conceda diverse licenze di offendere. Ci si aspetta di più da lui in una partita come questa. VOTO NAPOLI 6.5 Brillante l'atteggiamento della squadra di Sarri, che ha anche tenuto molto palla nella metà campo juventina con grande continuità. E' mancata un po' di concretezza, forse serve una boa centrale in attacco. MIGLIORE NAPOLI INSIGNE VOTO 7 Il suo coraggio sul fronte offensivo è il simbolo di un Napoli che crede nell'impresa: va anche a segno, ma era partito in fuorigioco. PEGGIORE NAPOLI RAUL ALBIOL VOTO 5.5 Errore in marcatura su Higuain che poteva costare caro agli azzurri, sulla successiva punizione Pjanic coglie il palo. Appare un po' in affanno nelle chiusure.

