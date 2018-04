Perugia Civitanova/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finale gara 1 Serie A1)

Diretta Perugia Civitanova: info tv e streaming video della tanto attesa gara 1 della finale scudetto della Serie A1. E' nuovo scontro Sir-Lube per un trofeo in stagione.

22 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Perugia Civitanova (da Facebook ufficiale)

Perugia-Civitanova, diretta dagli arbitri Daniele Rapidsarda e Giorgio Gnani, è la partita di volley in programma oggi domenica 22 aprile al Pala Evangelisti: fischio d’inizio previsto già per le ore 18.00. Si accende oggi gara 1 delle finali scudetto della Serie A1 di Superlega e lo scontro non poteva che vedere in campo le due realtà più forti in questa stagione del campionato italiano. Da una parte quindi Civitanova, vice campione del mondo e squadra dal palmares davvero eccellenti: dall’altra parte che Perugia di Lollo Bernardi che sta vivendo una stagione impressionante dove gli umbri hanno alzato i primi trofei della loro storia (proprio alle spalle della Lube). Vediamo bene che la finalissima appare quindi ben avvincente: ricordiamo però che in questa fase dei play off si giocherà solo al meglio delle 5 gare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la tanto attesa gara 1 della finale scudetto tra Perugia e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento per tutti gli appassionati quindi al canale rai sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizi gratuito offerto dal portale raiplay.it

COME ARRIVANO I DUE CLUB

Pur uscendo entrambi vincitrici dalla stagione regolare (Sir in vetta e Lube al secondo posto della graduatoria) come dei rispettivi play off va detto che specie in semifinale, i percorsi vissuti da Perugia e Civitanova verso questa gara 1 della finale sono stati ben diversi. La compagine di Medei infatti durante questi play off ha dimostrato una netta crescita con l’avanzare del calendario, giungendo a chiudere in appena 4 gare e con risultati via via sempre più pesanti la temuta semifinale con Modena. Se all’inizio della serie i marchigiani soffrivano fino al tie break, in gara 4 e in campo avverso la Lube ha chiuso presto la qualificazione alla finale con un netto 3-1. Un risultato pesante e che ha poi permesso proprio ai biancorossi di osservare un po’ di riposo in vista del match di oggi. Più articolato il percorso di Perugia, che pur confermando i talenti a disposizione di Bernardi e l’ottimo impatto di gruppo, ha sudato parecchio contro Trento, giungendo pure a gara 5. Ecco quindi che dare un pronostico della serie come pure della partita di oggi appare ben difficile.

© Riproduzione Riservata.