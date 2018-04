Perugia Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Ternana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby umbro tra il Grifone a caccia dei playoff e i rossoverdi che devono salvarsi

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Perugia Ternana, Serie B 37^ giornata (Foto LaPresse)

Perugia Ternana sarà diretta dal signor Federico La Penna; alle ore 15:00 di domenica 22 aprile va in scena il primo dei tre posticipi nella 37^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Il derby umbro è sempre molto sentito, e questo ha anche un contesto particolarmente interessante: il Perugia infatti è davvero vicino a blindare la sua qualificazione ai playoff, e dunque ha bisogno di punti per non doversi ridurre alle ultime giornate. La Ternana è in leggera risalita, ma la sua posizione di classifica rimane deficitaria: a oggi i rossoverdi sarebbero retrocessi in Serie C, e forse i tre punti servono maggiormente a loro anche se, giocando in casa e avendo una graduatoria decisamente migliore, è il Perugia la squadra che sulla carta ci si aspetta possa vincere la partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Ternana sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare a pagamento: appuntamento su Sky Calcio 6, chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà acquistare il singolo evento utilizzando il codice 415103. Ovviamente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, senza alcun costo aggiuntivo e attivando, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, l’applicazione Sky Go il cui servizio è riservato agli abbonati che potranno collegare fino a due dispositivi.

I RISULTATI

La vittoria di Carpi ha ridato slancio a un Perugia che aveva fatto un solo punto nelle due partite precedenti, e che oltre a volersi prendere i playoff sogna il passo più lungo: quello cioè che conduce alla promozione diretta. Sono 5 in questo senso i punti da recuperare al Frosinone, la difficoltà non è tanto questa quanto la presenza di Palermo e Parma tra Grifone e ciociari, che ovviamente rende più difficile vedere la squadra di Roberto Breda al secondo posto. Il Perugia ha comunque il dovere di provarci, a cominciare da questa giornata: nel girone di ritorno ha fatto 33 punti perdendo soltanto due volte e il trend è positivo, dunque la corsa va onorata al netto di come poi potrebbe andare a finire. La Ternana, fanalino di coda insieme alla Pro Vercelli, ha fatto 7 punti nelle ultime tre: ha sprecato nel turno infrasettimanale la possibilità di agganciare l’Ascoli e portarsi ad una sola lunghezza dai playout, e deve continuare su questa falsariga. Per la salvezza diretta la distanza è di 5 punti: gli stessi che dovrebbe recuperare il Perugia ma in questa zona di classifica si viaggia ovviamente più lenti, dunque l’obiettivo potrebbe essere ancora più duro e in più ci sono tre squadre di mezzo che dovrebbero crollare o comunque rallentare la marcia. Vincere il derby sarebbe comunque un ottimo modo per iniziare la scalata verso la permanenza in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA TERNANA

Breda perde Colombatto per squalifica; in mezzo al campo comunque le scelte dovrebbero rimanere le stesse, con Raffaele Bianco e Gustafson a formare la cerniera a protezione della difesa che torna a essere a tre, comandata da Belmonte e con Volta e Del Prete che agiscono ai suoi lati. In porta va Leali; gli esterni potrebbero essere Mustacchio e Terrani, se fosse così lo schieramento sarebbe decisamente offensivo e allora almeno Germoni potrebbe essere in campo dal primo minuto, pur se il Perugia deve osare se vuole provare a prendersi la promozione diretta. Buonaiuto confermato alle spalle delle due punte, naturalmente Cerri e Di Carmine il quale ha segnato 18 gol in campionato. Numero che pareggia lo score di Montalto, riferimento avanzato nel 3-5-2 di Gigi De Canio: Carretta o Piovaccari per affiancarlo, mentre in mediana Tremolada rischia il posto a favore di Varone con Signori schierato da regista e Paolucci che dovrebbe essere confermato come altra mezzala. Si allargano sulle corsie Marino Defendi e Statella; Zanon sarebbe in campo a sinistra qualora De Canio volesse coprire maggiormente la linea difensiva, che prevede Gasparetto davanti a Sala e Valjent e Signorini che agiscono ai suoi lati.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questo derby umbro di Serie B sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questi bookmaker a essere favorito è il Perugia, che ha una quota per la sua vittoria (segno 1) dal valore di 1,60. E’ invece di 3,65 la quota per il pareggio, per la quale come sempre dovrete giocare il segno X; il successo esterno della Ternana è eventualità indicata dal segno 2 e, se i rossoneri dovessero davvero prendersi i tre punti al Curi, il vostro guadagno sulla partita sarebbe di 3,65 volte la cifra che avrete deciso di investire.

