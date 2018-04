Pescara Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Spezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il Delfino rischia seriamente di retrocedere, i liguri vogliono arrivare ai playoff

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pescara Spezia, Serie B 37^ giornata (Foto LaPresse)

Pescara Spezia, partita diretta dal signor Davide Ghersini, è il secondo posticipo nella 37^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 17:30 di domenica 22 aprile. Per entrambe la vittoria in questa partita è fondamentale: il Delfino è in caduta libera e ormai si trova ad un solo punto dalla zona playout, vivendo anche l’incubo di una possibile retrocessione diretta dopo aver passato tutto il girone di andata a cercare l’ingresso nella quota playout con l’obiettivo di tornare subito in Serie A. Il massimo campionato è l’aspirazione dello Spezia da tempo, ma i liguri quest’anno potrebbero anche mancare la post season: devono recuperare cinque punti al Cittadella ottavo, e in più hanno davanti altre due squadre che cercano l’accesso nelle posizioni che contano. Dunque, i tre punti nella sfida odierna sono assolutamente importanti per continuare a credere nei rispettivo obiettivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Spezia sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare a pagamento: appuntamento su Sky Calcio 6, chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà acquistare il singolo evento utilizzando il codice 415114. Ovviamente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, senza alcun costo aggiuntivo e attivando, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, l’applicazione Sky Go il cui servizio è riservato agli abbonati che potranno collegare fino a due dispositivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Dire cosa sia successo al Pescara è difficile, per cui possiamo limitarci a snocciolare i dati: cinque pareggi e sei sconfitte nelle ultime 11 partite, una sola vittoria nelle ultime 14 con ben otto ko, un girone di ritorno nel quale sono arrivati appena 11 punti. Massimo Epifani prima e Bepi Pillon poi non sono riusciti a invertire la tendenza, e adesso il rischio di retrocessione c’è davvero: al netto di oggi e dell’ultima giornata, il calendario propone tutte sfide dirette contro squadre che si devono salvare, da una parte certamente saranno partite sulla carta più abbordabili ma dall’altra perdere punti vorrebbe dire consegnarli a queste avversarie, complicando ancor più la situazione. Per lo Spezia la sconfitta interna contro il Brescia è stata sanguinosa, ed è stata anche la quarta nel girone di ritorno: in generale i liguri non stanno facendo malissimo ma hanno vinto soltanto tre partite nelle ultime 16, e senza mettere in riga le avversarie è difficile andare a prendersi i playoff in un campionato con la concorrenza così folta. Certamente c’è ancora speranza, ma bisogna iniziare a cambiare passo: le prossime tre partite in tale senso potrebbero essere decisive perchè poi il calendario non sarà impossibile.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPEZIA

Pescara senza Alessandro Crescenzi, dunque a destra gioca uno tra Fiamozzi e Balzano; dall’altra parte conferma per Mazzotta con Fornasier e Perrotta a proteggere Fiorillo. Bepi Pillon dovrebbe confermare la squadra che ha perso a Vercelli salvo per due giocatori (Crescenzi a parte): in mediana Coulibaly si prepara a tornare titolare al posto di Machin (che pure ha segnato martedì), mentre nel tridente offensivo Capone può sostituire Falco. Il resto non viene modificato: Brugman da perno basso con Valzania mezzala, Mancuso largo a destra nel reparto avanzato e Stefano Pettinari (un gol nelle ultime 18 partite) da prima punta. Nello Spezia è squalificato Mora, che dovrebbe aprire alla titolarità di Maggiore in mezzo al campo, con Pessina e Juande che invece viaggiano verso la conferma; in difesa ancora Masi con Ceccaroni, De Col e Walter Lopez non hanno rivali sulle corsie esterne. L’assetto avanzato potrebbe cambiare: Ammari si gioca il posto con De Francesco nel ruolo di trequartista, con Granoche confermato prima punta attenzione a Francesco Forte, che insidia la maglia di Marilungo.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il momento assolutamente negativo, il Pescara viene dato come favorito dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 2,20 contro il 3,45 che è il valore posto sul segno 2, ovviamente per l’affermazione esterna dello Spezia. Potrete puntare anche sull’eventualità del pareggio, dunque sul segno X: in questo caso la vostra vincita per la partita di Serie B dello stadio Adriatico sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete deciso di investire.

© Riproduzione Riservata.