Pordenone-Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pordenone-Sambenedettese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Pordenone-Sambenedettese, LaPresse

Pordenone-Sambenedettese, diretta dal signor Amabile di Vicenza, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Con l'ultima vittoria per due a zero in casa contro il Teramo, grazie alle reti messe a segno da Rapisarda e da Stanco, la Sambenedettese si è lanciata di nuovo al secondo posto in classifica nel girone B di Serie C, sorpassando la Reggiana fermata sul pari interno dal Bassano. Sembrano ormai troppi i sei punti di distacco dal Padova capolista per prevedere un clamoroso ritorno diretto in Serie B, ma mantenendo il secondo posto la Samb può realisticamente candidarsi ad un ruolo da grande protagonista nei play off promozione.

In casa del Pordenone servirà una conferma, con i rossoblu a volte incappati in passi falsi inaspettati, come nel caso dell'ultimo ko esterno proprio in casa del Bassano, che si è poi fatto 'perdonare' fermano appunto la Reggiana. Il Pordenone padrone di casa dopo aver perso nettamente a Padova, ha pareggiato contro il Vicenza e vede ancora in bilico la partecipazione ai play off. Ottavi in cassifica appaiati alla Triestina ma con un solo punto di vantaggio sul Renate e due sull'Albinoleffe, i Ramarri cercheranno un'accelerazione in una volata finale di campionato che rischia ancora di estrometterli dalla post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Ottavio Bottecchia di Pordenone. I padroni di casa friulani schiereranno Perilli tra i pali, Formiconi schierato in posizione di terzino destro e De Agostini in posizione di terzino sinistro, mentre Stefani e Bassoli formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio per Zammarini, Burrai e Misuraca, mentre Bombagi e Nocciolini saranno avanzati come trequartisti, di supporto per Berrettoni che sarà l'unica punta di ruolo. Risponderà la Sambenedettese con Perina in porta e una difesa a tre composta da Mattia, Miceli e Patti. Rapisarda si muoverà sulla corsia laterale di destra e Tomi sarà impegnato sul lato opposto del campo, mentre Marchi e Gelonese giocheranno come centrali sulla mediana. Per Bellomo, delicato ruolo di trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Stanco e Di Massimo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due allenatori, Fabio Rossitto per il Pordenone ed Eziolino Capuano per la Sambenedettese, saranno rispettivamente il 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' ed il 4-3-1-2. Pareggio uno a uno nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto: la Samb rimontò con Rapisarda l'iniziale vantaggio dei Ramarri siglato da Magnaghi. Uno a uno tra le due compagini anche nell'ultimo precedente disputato a Pordenone il 18 dicembre 2016. Marchigiani subito in vantaggio con Sorrentino ma raggiunti già nel primo tempo da una rete messa a segno da Misuraca.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione neroverde è quotata 2.60 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.65 la possibilità dell'affermazione in trasferta marchigiana. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.57.

