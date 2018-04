Probabili formazioni/ Chievo Inter: quote e ultime novità live (Serie A 34^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Inter: quote e le ultime novità sui moduli e i titolari per la partita della 34^ giornata di Serie A. Le decisioni di Maran e Spalletti

22 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Chievo Inter (Foto LaPresse)

Chievo Inter ci dà appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio: le due formazioni si sfideranno bisognose entrambe di fare punti, anche se gli orizzonti di gialloblù e nerazzurri sono notevolmente diversi. La squadra di Rolando Maran è infatti pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere e cerca un risultato di prestigio che avrebbe grandissimo valore anche per il morale; l’Inter di Luciano Spalletti invece naturalmente deve vincere perché la volata per gli ultimi due posti in Champions League si annuncia decisamente appassionante e non si devono perdere punti contro una piccola. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Chievo Inter, parlando delle mosse che ci attendiamo dai due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Il favore del pronostico per la partita di oggi pomeriggio pende quasi completamente dalla parte dell’Inter, la cui vittoria in trasferta al Bentegodi (segno 2) è proposta alla quota di 1,50. Si sale già di parecchio per il pareggio, dal momento che il segno X è proposto a quota 4,00, ma soprattutto sono ridotte le possibilità concesse a un successo del Chievo, dal momento che il segno 1 pagherebbe ben 7,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO INTER

LE MOSSE DI MARAN

Rolando Maran ha ampia scelta e quindi potrà schierare il Chievo migliore in una partita delicata come quella contro l’Inter. In difesa torna dopo il turno di squalifica Bani, che sicuramente giocherà nella coppia centrale davanti al portiere Sorrentino, ma resta da capire con chi, visto che per l’altra maglia da centrale difensivo restano in corsa Tomovic, Gamberini e Dainelli. Completeranno la linea difensiva Cacciatore a destra e Jaroszynski a sinistra. A centrocampo invece Radovanovic è la certezza in mediana, mentre Castro agirà sulla fascia destra e Giaccherini sarà l’esterno di sinistra. Infine in attacco la certezza naturalmente è Inglese, mentre al suo fianco troveremo dal primo minuto uno fra Meggiorini e Stepinski, in un reparto che d’altronde non può vantare numeri particolarmente brillanti.

LE SCELTE DI SPALLETTI

In casa Inter tiene banco l’infortunio di Gagliardini, perché la coppia con Brozovic era l’ideale in mediana per Luciano Spalletti. Oggi al Bentegodi assieme al croato vedremo in campo dal primo minuto Borja Valero, per comporre una coppia non molto fisica e poco predisposta al sacrificio, ma che d’altro canto potrebbe fornire notevole qualità. Nulla cambia in difesa, come è normale che sia dato che in due mesi i nerazzurri hanno subito solamente un gol: davanti ad Handanovic, ci saranno i centrali Miranda e Skriniar, con Cancelo a destra e D’Ambrosio a sinistra. In avanti invece dovrebbe tornare titolare Candreva, con Karamoh dunque almeno inizialmente in panchina; per il resto, Rafinha sarà ancora una volta il trequartista e naturalmente sull’altra fascia ci sarà Perisic, tutti alle spalle di Icardi prima punta.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Meggiorini, Inglese. All. Maran.

A disposizione: Seculin, Dainelli, Depaoli, Cesar, Gamberini, Gobbi, Rigoni, Bastien, Birsa, Pucciarelli, Pellissier, Stepinski.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Lopez, Dalbert, Vecino, Pinamonti, Karamoh, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gagliardini.

