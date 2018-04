Probabili formazioni/ Juventus Napoli: quote e ultime novità live (Serie A 34^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Napoli: quote e le ultime novità sui moduli e i titolari per la grande sfida al vertice, posticipo della 34^ giornata di Serie A allo Stadium

22 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Juventus Napoli (Foto LaPresse)

Juventus Napoli è naturalmente il piatto forte di questa domenica di Serie A: le due formazioni si sfideranno questa sera in una partita che non ha bisogno di presentazioni, come è normale che sia quando la capolista ospita la seconda in classifica a meno di un mese dal termine del campionato, con lo scudetto ancora da assegnare. Stasera le due squadre potrebbero essere separate da uno, quattro oppure sette punti: basta questo per capire l’importanza del match odierno. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Napoli, parlando delle mosse che ci attendiamo dai due allenatori per la grande sfida scudetto all’Allianz Stadium.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente in un big match come Juventus Napoli le quote sono abbastanza equilibrate, anche se classifica e soprattutto fattore campo assegnano un piccolo favore alla Juventus: di conseguenza, il segno 1 per una vittoria bianconera pagherebbe 2,10 volte la posta in palio secondo l’agenzia Snai, mentre in caso di pareggio (segno X) si sale a 3,30, per arrivare infine a quota 3,90 in caso di colpaccio del Napoli allo Stadium, naturalmente indicato dal segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Detto che in difesa Lichtsteiner è favorito su Barzagli per il ruolo di terzino destro, sicuramente più congeniale alle caratteristiche del giocatore svizzero, è su centrocampo e attacco che si concentra l’attenzione per scoprire quali saranno le mosse di Massimiliano Allegri. In mediana le certezze sono Khedira e Matuidi, mentre i dubbi dipendono tutti dalle condizioni di Pjanic. Se il bosniaco non sarà in campo, il sostituto più logico sarebbe Bentancur, ma naturalmente sarà anche fondamentale capire se Allegri sceglierà il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1. Solo in questo secondo caso Dybala avrà concrete possibilità di essere titolare, altrimenti si andrà verso il tridente con il grande ex Higuain fra Douglas Costa e Mandzukic, con il dubbio semmai legato a Cuadrado che potrebbe togliere il posto al brasiliano.

LE SCELTE DI SARRI

Quanto al Napoli, Maurizio Sarri dovrebbe fare affidamento almeno inizialmente alla squadra titolare più classica, come da abitudine consolidata del tecnico toscano dei partenopei. Dunque dovrebbe tornare in campo dal primo minuto Mertens in posizione centrale fra Callejon e Insigne, anche se l’ottimo Milik di questo periodo è una validissima alternativa - e lo sarà certamente anche a partita in corso, se partisse dalla panchina. Anche negli altri reparti Sarri dovrebbe ridurre al minimo le possibili sorprese: Koulibaly rientra dalla squalifica e quindi affiancherà Albiol davanti a Reina, mentre i terzini saranno Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo, il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Allan, Jorginho e Hamsik, anche se Zielinski come di consueto resta una alternativa molto valida per il capitano slovacco.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Howedes, Asamoah, Sturaro, Marchisio, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Sciglio.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Milic, Chiriches, Diawara, Rog, Zielinski, Ounas, Machach, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam.

