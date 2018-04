Ravenna-Vicenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna-Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Ravenna-Vicenza, LaPresse

Ravenna-Vicenza, diretta dal signor Natilla di Molfetta, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Otto punti di vantaggio sul Fano e sulla zona play out, solo tre lunghezze di distanza dalla zona play off. Per il Ravenna, il finale di campionato potrebbe riservare qualche sopresa piacevole, ma per i romagnoli vale già la pena compiacersi per aver centrato una comoda salvezza diretta al ritorno tra i professionisti dopo anni molto difficili.

Certo, per togliersi la soddisfazione di partecipare alla post season, i ragazzi di Antonioli dovranno vedersela con la voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili di un Vicenza che in casa contro il Pordenone, nell'ultimo turno disputato in campionato, ha ottenuto il terzo pareggio consecutivo in campionato. Politica dei piccoli passi per i berici che restano ultimi da soli in classifica, ma ad una sola lunghezza dal Fano penultimo e a tre punti dalla prospettiva ancora concreta della salvezza diretta. Dall'altra parte, pari sul campo del Renate nell'ultimo match disputato dal Ravenna in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA VICENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bruno Benelli di Pordenone. I padroni di casa romagnoli schiereranno Venturi tra i pali e Rossi, Lelj e Venturini titolari nella difesa a tre. Il marocchino Maleh, Selleri e Papa saranno i centrali di centrocampo, mentre Magrini si muoverà sull'out di destra e a Ballardini sarà invece affidata la fascia sinistra. In attacco, faranno coppia De Sena e Broso. Risponderà il Vicenza con Valentini a difesa della porta e Malomo, Crescenzi e Milesi impiegati dal primo minuto nella difesa a tre. Il macedone Alimi sarà affiancato al centro della mediana da Giorno e De Giorgio. Sulla fascia destra mancherà lo squalificato Bianchi, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo match interno contro il Pordenone. Al suo posto sarà impiegato l'altro macedone Jakimovski, con Giraudo esterno laterale mancino. In attacco, coppia offensiva formata da Giacomelli e Ferrari.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Ravenna allenato da Mauro Antonioli sarà schierato con il 3-5-2, stesso modulo scelto dal tecnico del Vicenza, Franco Lerda. Nel match d'andata di questo campionato, il Ravenna è passato con un secco due a zero allo stadio Menti di Vicenza, con una doppietta di Broso autore di un gol per tempo (il primo su rigore). Ultimo precedente in Romagna disputato tra le due squadre risalente al campionato di Serie B il 12 gennaio 2008, il Vicenza si impose di misura con il punteggio di uno a zero. Ultima vittoria casalinga per il Ravenna contro il Vicenza, sempre ai tempi della Serie B, datata 10 ottobre 1999, i giallorossi si imposero due a uno.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione romagnola è quotata 2.10 da Bwin, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre William Hill offre a una quota di 3.50 la possibilità dell'affermazione in trasferta vicentina. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.43 e 1.50.

