Reggina-Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Reggina-Akragas, LaPresse

Reggina-Akragas, diretta dal signor Fontani di Siena, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Per l'Akragas è arrivata l'ennesima mazzata di una nuova penalizzazione da parte del tribunale federale, che ha portato a nove i punti tolti ai siciliani. Che, già matematicamente retrocessi, si trovano ora mestamente a soli sei punti in classifica all'ultimo posto. Ormai è difficile chiedere qualcosa di più che dignitoso all'Akragas, e la Reggina vorrà sfruttare questa occasione che il calendario le presenta per scacciare definitivamente via le paure e blindare la salvezza.

Dopo l'ultima vittoria sul campo del Bisceglie, gli amaranto hanno portato a quattro i punti di vantaggio sulla Paganese e conseguentemente sulla zona play off. Manca un ultimo passo per la salvezza diretta, che i calabresi proveranno a compiere contro gli agrigentini che ormai non hanno più nulla da chiedere, perdono da tre partite consecutive e sembrano ormai più interessati a capire quale sarà il loro destino nel futuro, considerando che dopo le tante traversie societarie è tutt'altro che scontata l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, categoria che spetterebbe all'Akragas dopo la retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA AKRAGAS

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa calabresi schiereranno Cucchietti tra i pali e Laezza, Ferrani e Pasqualoni schierati titolari nella difesa a tre. Nella zona centrale di centrocampo partiranno dal primo minuto Marino, La Camera e Giuffrida, mentre il montenegrino Hadziosmanovic sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Armeno si muoverà sulla fascia sinistra, con Sciamanna e Sparacello che faranno coppia sul fronte offensivo. Risponderà l'Akragas con Vono in porta e una difesa a tre composta da Danese, Scrugli e Ioio. A centrocampo, al fianco di Navas si muoveranno lo sloveno Zibert e Caternicchia, mentre Pastore sarà l'esterno di fascia destra e Sanseverino l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Mileto al fianco del guineano Camara.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà la Reggina in campo con il 3-5-2 impostato da Agenore Maurizi e l'Akragas con lo stesso modulo impiegato dal mister Leo Criaco. Il match d'andata di questo campionato ha visto l'Akragas imporsi con il punteggio di uno a zero grazie alla rete di Salvemini messa a segno a metà del secondo tempo. Il 21 gennaio 2017 Reggina vincente nell'ultimo precedente disputato a Reggio Calabria, due a uno con gol decisivi di Porcino e Coralli e agrigentini a segno con Gomez nel secondo tempo. L'Akragas non ha mai vinto nella sua storia a Reggio Calabria in campionato, ultimo risultato utile lo zero a zero, sempre in Serie C, del 29 settembre 1963.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione pugliese è quotata 1.10 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 9.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 18.00 la possibilità dell'affermazione in trasferta lucana. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.85 e 1.75.

