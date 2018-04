Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (34^ giornata)

Oggi, domenica 22 aprile, sarà una giornata forse decisiva per le sorti di questo campionato di Serie A. Cominciamo dunque ricordando subito il programma delle sei partite che ci attendono oggi per la 34^ giornata: alle ore 12.30 si comincia con Cagliari-Bologna, alle ore 15.00 si giocheranno Atalanta-Torino, Chievo-Inter, Lazio-Sampdoria e Udinese-Crotone, infine naturalmente salirà altissima l’attesa delle ore 20.45, quando allo Stadium comincerà Juventus-Napoli. Mancherà poi a quel punto ancora una sfida per completare la giornata: bisognerà aspettare domani sera, perché Genoa-Verona sarà il cosiddetto Monday Night (ore 20.45). La partita che potrebbe decidere lo scudetto, ma non solo: vediamo dunque che cosa ci attende in questa domenica di Serie A.

RISULTATI ANTICIPI SERIE A: BENE LA ROMA, FIGURACCIA MILAN

Spal-Roma 0-3. Tutto come deve andare alla Roma di Eusebio Di Francesco a Ferrara. I giallorossi superano la resistenza della Spal e si preparano al meglio all'andata delle semifinali di Champions League contro il Liverpool. Spal-Roma termina 0-3 per la squadra capitolina che riesce a trovare abbastanza presto il vantaggio grazie ad un autogol di Vicari al 33'. Nella ripresa ci pensano Nainggolan e Schick, rispettivamente al 52' e al 59', a chiudere la pratica. Con questa vittoria i giallorossi salgono momentaneamente al terzo posto, in attesa delle partite di Lazio e Inter. La Spal, invece, rischia il sorpasso del Crotone. L'episodio che sblocca il match arriva poco dopo la mezz'ora. Dopo aver impegnato più volte il portiere Meret, la Roma si porta avanti grazie ad un autogol di Vicari che, nel tentativo di anticipare Strootman, beffa il suo estremo difensore. Da qui la partita si mette in discesa. La squadra di Di Francesco controlla il gioco e rischia poco. Nella ripresa Nainggolan, migliore in campo, raddoppia. Schick chiude i conti con un colpo di testa nell'area piccola. Per lui è il primo gol in campionato con la maglia della Roma. Partita tranquilla anche per l'arbitro Tagliavento e i suoi assistenti.

Sassuolo-Fiorentina 1-0. Si ferma di nuovo la rincorsa degli uomini di Pioli all'ultimo posto disponibile per l'Europa League. Sassuolo-Fiorentina finisce 1-0, a decidere è un bel gol di Politano che supera la resistenza viola con un bel sinistro da fuori area. La rete da tre punti arriva nel momento migliore per i padroni di casa: al 41' Politano sblocca una partita difficile. La sua prodezza permette ai neroverdi di portarsi a 37 punti in classifica ipotecando così la salvezza e la permanenza in Serie A. Il vantaggio degli emiliani arriva con la Fiorentina sotto di un uomo: al 30' l'espulsione di Dabo mette in difficoltà la squadra di Pioli che, nel secondo tempo, prova a pareggiare i conti giocando a due attaccanti. Tuttavia, è ancora il Sassuolo ad andare vicino al gol del 2-0, con Politano e Ragusa che trovano sui loro passi un grande Dragowski, sostituto dello squalificato Sportiello. Insufficiente la prova della Fiorentina che sfiora il pareggio soltanto in un'occasione con Simeone. Partita complessa per l'arbitro Irrati, soprattutto nella prima parte. Il direttore di gara, però, si mostra attento e pronto, in particolar modo sulla decisione del cartellino rosso a Dabo.

Milan-Benevento 1-0. Clamoroso a San Siro: il Benevento supera l'impresa dell'andata e supera i rossoneri di Gennaro Gattuso allo stadio Giuseppe Meazza. A decidere è un gol di Iemmello che al 29' supera Gianluigi Donnarumma e porta i sanniti in vantaggio. I rossoneri provano a rispondere, soprattutto nella ripresa. La squadra di Gattuso, però, non si presenta con grande convizione davanti alla porta avversaria e stenta a mettere paura. Allo scoccare dell'ora di gioco Kessie esplode un grande destro dal limite dell'area di rigore che si stampa direttamente sulla traversa. Tredici minuti dopo il Milan ha un'altra grande occasione per portare il risultato in parità: Suso crossa al centro per la testa di Cutrone che schiaccia, ma trova una grande risposta di Puggioni. Poco dopo è ancora il Milan a tentare la via del gol, ma Kalinic si vede sbarrare la porta da un intervento di Sandro che salva a pochi passi dalla rete. Paura nel finale per la squadra di Roberto De Zerbi: all'80' viene espulso il bomber Diabatè. Il Benevento è in dieci, ma resiste. L'arbitro assegna 6 minuti di recupero, ma il Milan non riesce a rimettere la gara sui binari desiderati. A San Siro finisce 0-1: il Benevento scrive la storia.

LA SFIDA SCUDETTO

Naturalmente dobbiamo cominciare da Juventus Napoli: mercoledì sera a un certo punto sembrava che lo scontro diretto dell’Allianz Stadium stesse diventando poco più di una passerella che avrebbe incoronato i bianconeri, saliti a + 9 sul Napoli. Poi la Juventus si è fatta raggiungere dal Crotone, mentre il Napoli ha rimontato e vinto contro l’Udinese, dunque a fine serata il distacco era ritornato molto più contenuto, per la precisione di 4 punti. I bianconeri restano ampiamente favoriti per il titolo, perché giocano in casa e perché di fatto possono contare su due risultati su tre, visto che il pareggio manderebbe immutato il distacco e darebbe alla Juventus il vantaggio dello scontro diretto e dunque di vincere lo scudetto anche in caso di arrivo a pari punti. Non è però detto che per il Napoli sia un male: i partenopei arrivano a Torino sapendo che devono vincere, non faranno calcoli e daranno tutto per tenere vivo un sogno.

LA VOLATA PER L’EUROPA

Nel pomeriggio invece ci attendono diverse partite che ci diranno molto sulla volata per le Coppe europee, con anche due scontri diretti. A Bergamo Atalanta-Torino lo sarà in tutti i sensi, perché mercoledì le quotazioni dei nerazzurri per tornare anche l’anno prossimo in Europa League sono decisamente cresciute, mentre ai granata serve solo la vittoria per tenere ancora accesa una speranza. Lazio-Sampdoria invece sarà importante per le ambizioni europee di entrambe le compagini, ma naturalmente con una significativa differenza: i biancocelesti puntano ad entrare fra le prime quattro che andranno in Champions League, i blucerchiati puntano invece a un bel risultato per tenersi in quota nell’altrettanto avvincente corsa verso l’Europa League. Di conseguenza, quello che succederà all’Olimpico sarà strettamente legato al Bentegodi, dove Chievo-Inter sarà importante pure per i gialloblù in ottica salvezza, ma soprattutto per l’inseguimento dei nerazzurri di Luciano Spalletti all’Europa che conta di più, dove vogliono tornare dopo qualche anno di assenza.

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

Ore 12.30

Cagliari-Bologna

Ore 15.00

Atalanta-Torino

Chievo-Inter

Lazio-Sampdoria

Udinese-Crotone

Ore 20.45

Juventus-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

1 Juventus 85

2 Napoli 81

3 Roma 67

4 Lazio 64

5 Inter 63

6 Milan 54

7 Atalanta 52

8 Sampdoria 51

9 Fiorentina 51

10 Torino 47

11 Bologna 38

12 Genoa 38

13 Sassuolo 37

14 Udinese 33

15 Cagliari 32

16 Chievo 31

17 Spal 29

18 Crotone 28

19 Verona 25

20 Benevento 17

