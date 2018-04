Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (37^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite previste oggi 22 aprile. Tra i match della 37^ giornata occhi puntati sul derby Perugia-Ternana.

22 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie B (LaPresse)

Il grande calcio del campionato della Serie B torna in campo oggi domenica 22 aprile: la 37^ giornata della cadetteria quindi sarà di nuovo sotto ai riflettori benché la maggior parte dei match si sia svolta già nella giornata di sabato. Dopo l’intenso turno infrasettimanale, che pure ha regalato risultati anche importanti in ottica classifica, ecco quindi che tra oggi e domani si completerà uno degli ultimi turni rimasti in calendario: la fine della stagione regolare della serie B si fa sempre più vicina e i punti messi anche oggi in palio si fanno quindi ben pesanti, ai vertici della graduatoria com pure per la lotta salvezza. Oltre alla 37^ giornata infatti saranno appena 5 i turni che ci separano alla chiusura della stagione regolare della cadetteria e le situazioni incerte in classifica non mancano affatto, benchè l’Empoli pare essere davvero avviato verso la promozione in Serie A. Andiamo quindi ora a veder qual è il programma per la giornata di oggi, domenica 22 aprile e di domani, lunedi 23, pur consapevoli che sono già stati 8 gli incontri che hanno avuto luogo ieri, i di cui risultati hanno ovviamente sconvolto completamente la classifica del campionato di Serie B.

IL PROGRAMMA DEL TURNO

Calendario alla mano vediamo che ad aprire il programma domenicale per la 37^ giornata della Serie B sarà la sfida attesa alle ore 15.00 tra Perugia e Ternana. Un ottimo derby umbro quindi previsto tra le mura del Renato Curi il cui esito porrebbe davvero sorprenderci a dispetto di quanto ci può dire la classifica stilata alla viglia di questo turno. Alle ore 17.30 sarà invece il momento di udire il fischio d’inizio della partita di Serie B tra Pescara e Spezia. I delfini di Pillon saranno quindi padroni di casa per un match all’esito affatto sicuro visto che entrambi i club approdano alla giornata avendo alle spalle uno stato di forma affatto confortante. Facciamo poi un passo avanti per presentare il match, valido quale Monday night di questa 37^ giornata. Domani alle ore 20.30 infatti si accenderà la partita tra Frosinone e Empoli: ovviamente sarà un big match quello che andrà in scena allo Stirpe visto che di fronte vedremo i toscani, capolisti della cadetteria e i primi loro avversari nella ricorsa alla promozione in Serie A.

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Perugia-Ternana

Ore 17.30 Pescara-Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 73

Frosinone 62

Parma, Palermo 60

Perugia 57

Bari 56

Venezia 54

Cittadella 52

Foggia 50

Carpi 49

Spezia 47

Brescia 45

Salernitana 44

Cremonese 43

Avellino, Novara 40

Pescara 39

Cesena 38

Entella 37

Ascoli 36

Ternana, Pro Vercelli 34

