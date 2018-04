Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score dei gironi B, C (36^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite di oggi 22 aprile. In campo i gironi B e C per la 36^ giornata: occhio alla sfida Sudtirol-Ferlapisalò.

22 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie C - LaPresse

Il campionato della Serie C torna protagonista anche in questa domenica 22 aprile 2018: in campo ad allietare tutti gli appassionati saranno tante le partite messe in programma per i gironi B e C e valide nella 36^ giornata. Le sfide attese nel pomeriggio e nella serata di oggi sono poi particolarmente entusiasmanti e i punti messi a bilancio questa domenica appaiono davvero pesanti. Controllando il calendario infatti vediamo bene che, dopo questo turno, saranno solo due le giornate rimanenti per chiudere la regular season della terza serie del calcio italiano e presto arriverà il momento di stilare i verdetti definitivi. Andiamo quindi ora a vedere del dettaglio il programma del 36^ turno dei gironi B e C esaminando anche che sta accadendo nelle rispettive classifiche.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL GIRONE B

Per quanto riguarda il girone B vediamo ben che saranno solo sette le partite in programma oggi, visto il posticipo previsto per lunedi tra Albinoleffe e Reggiana. Calendario alla mano vediamo che è solo una la partita prevista alle ore 14.30, quella tra Triestina e Fano. Alle ore 16.30 invece avranno inizio i match Sudtirol-Feralpisalò, Bassano-Gubbio, Fermane-Padova, Santarcangelo-Renate, Pordenone-Sambenedettese e Ravenna-Vicenza. Per quanto riguarda la classifica va ricordato che al vertice del girone B rimane solito il Padova che approda al turno con ben 58 punti e 6 lunghezze di vantaggio sulla Sambenedettese, seconda in classifica: top five completata da Reggiana, Bassano e Mestre, tutti club abbastanza ravvicinati ma che difficilmente al momento potranno insidiare i biancoscudati. In fondo alla graduatoria ecco il Vicenza che con 30 punti fa compagnia al Fano, penultimo ed appena una lunghezza di vantaggio sui biancorossi.

IL GIRONE C

Per il girone C invece il programma dei match per la giornata di oggi appare più variegato, benchè non saranno previste partite dal fischio d’inizio organizzato alle ore 20.30. Alle 14.30 infatti avranno inizio ben 4 match e quindi Cosenza-Rende, Fondi-Catanzaro, Paganese-Sicula Leonzio e Siracusa-Bisceglie. Alle ore 16.30 il programma prevede appena due incontri e quindi le sfide Casertana-Juve Stabia e Reggina-Akragas. A chiudere il programma domenicale per il girone C ecco poi alone due soli incontri, visto che per lunedi è atteso il posticipo tra Catania e Trapani. Alle ore 18.30 avranno quindi inizio le partite Andria-Matera e Monopoli-Virtus Francavilla. Dando quindi un occhio alla graduatoria del girone C vediamo che in testa rimane solitario il Lecce, che approda alla 37^ giornata con ben 71 punti a bilancio e un vantaggio sui primi avversari di 4 lunghezze. A podio vediamo anche il Catania e il Trapani, con 67 e 64 punti a testa e impegnati domani in uno scontro al vertice davvero entusiasmante. Nella top five ecco Juve Stabia e Monopoli, che però registrano un distacco difficilmente superabile a questo punto della stagione. Per i gradini più bassi attenzione all’Akragas, che in 34 partite disputate ha messo a bilancio appena 10 punti. Sempre in zona pericolosa anche Fondi, Paganese e Andria che pure registrano qualche risultato positivo in più.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 14:30 Triestina - Fano

Ore 16:30 Bassano - Gubbio

Ore 16:30 Fermana - Padova

Ore 16:30 Pordenone - Sambenedettese

Ore 16:30 Ravenna - Vicenza

Ore 16:30 Santarcangelo - Renate

Ore 16:30 Südtirol - FeralpiSalò

Padova 58

Sambenedettese 52

Reggiana 51

Bassano 47

Mestre 46

Feralpisalò 46

Sudtirol 46

Triestina 42

Pordenone 42

Renate 41

Albinoleffe 40

Ravenna 39

Fermana 37

Santarcangelo 33

Gubbio 33

Teramo 33

Fano 31

Vicenza 30

GIRONE C

Ore 14:30 Cosenza - Rende

Ore 14:30 Fondi - Catanzaro

Ore 14:30 Paganese - Sicula Leonzio

Ore 14:30 Siracusa - Bisceglie

Ore 16:30 Casertana - Juve Stabia

Ore 16:30 Reggina 1914 - Akragas

Ore 18:30 Andria - Matera

Ore 18:30 Monopoli - Virtus Francavilla

CLASSIFICA

Lecce 71

Catania 67

Trapani 64

Juve Stabia 51

Monpoli 48

Cosenza 48

Rende 46

Casertana 44

V Francavilla 44

Siracusa 43

Sicula Leonzio 42

Matera 40

Catanzaro 40

Bisceglie 38

Reggina 36

Andria 36

Paganese 32

Fondi 26

Akragas 6

© Riproduzione Riservata.