Santarcangelo-Renate/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 22 aprile 2018.

22 aprile 2018

Diretta Santarcangelo-Renate, LaPresse

Santarcangelo-Renate, diretta dal signor Marini di Trieste, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei partite di campionato disputate dal Santarcangelo, un ruolino di marcia che ha mantenuto fuori dalla zona play out i romagnoli, ora con due punti di vantaggio rispetto al Fano penutimo. A tre giornate dalla fine, per la formazione allenata dal 'figlio d'arte' Karel Zeman la tranquillità non è ancora acquisita, e dunque sarà importante mettere un punto provando a battere anche un Renate che si trova però al confine della zona play off.

Decimo posto per i brianzoli che hanno vissuto una stagione con partenza alla grande e con una tremenda flessione a partire dalla fine del girone d'andata. I nerazzurri sono riusciti a interrompere la crisi ottenendo quattro pareggi e una vittoria nelle ultime cinque sfide disputate, ma la qualificazione alla post season è comunque in bilico, e soprattutto la squadra non sembra avere la giusta continuità per essere protagonista nella post season, che sarebbe comunque un premio per il notevolissimo inizio di campionato disputato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO RENATE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna. I padroni di casa schiereranno Bastianoni in porta, Toninelli in posizione di terzino destro e Sirignano in posizione di terzino sinistro, mentre il croato Lesjak e Briganti saranno i centrali della linea a quattro della retroguardia. A centrocampo i playmaker arretrati saranno Dhamo e Dalla Bona, mentre come incursoni offensivi saranno schierati Di Santantonio, Bussaglia e Capellini, a supporto di Piccioni confermato come unica punta di ruolo. Risponderà il Renate con Di Gregorio tra i pali e i tre titolari centrali di difesa che saranno Di Gennaro, Teso e Vannucci. A Mattioli sarà affidato il compito di presidiare la fascia destra mentre Anghileri sarà l'esterno laterale mancino. A centrocampo, le vie centrali saranno occupate da Pavan, Simonetti e Scaccabarozzi, mentre in attacco Palma sarà il trequartista, di supporto a Lunetta unico attaccante di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra le due formazioni vedrà il Santarcangelo allenato da Karel Zeman schierato con il 4-2-3-1, mentre il Renate guidato in panchina da Roberto Cevoli risponderà con un 3-5-1-1. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Città di Meda, zero a zero tra le due compagini, che hanno pareggiato senza reti anche l'ultimo precedente disputato a Santarcangelo, datato 2 febbraio 2014. Al 5 maggio 2013 risale l'ultima vittoria interna dei romagnoli contro i brianzoli, tre a uno con doppietta di Piccoli e gol di Sorin che ribaltarono l'iniziale vantaggio di Brighenti.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione romagnola è quotata 2.50 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.80 la possibilità dell'affermazione in trasferta brianzola. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.57.

