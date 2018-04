Sarri, dito medio ai tifosi della Juventus/ Video, insulti al Napoli: reazione poco elegante dell'allenatore

Sarri, dito medio ai tifosi della Juventus: video. Insulti al Napoli: la reazione poco elegante dell'allenatore, che poi all'ingresso in campo ha abbracciato Massimiliano Allegri

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

Sarri, dito medio ai tifosi della Juventus

L'accoglienza per il Napoli all'Allianz Stadium di Torino non è stata delle più cordiali, ma la reazione di Maurizio Sarri è stata esagerata. La squadra partenopea è stata “salutata” dai tifosi bianconeri con cori offensivi all'ingresso del pullman nell'impianto sportivo, quindi l'allenatore azzurro ha reagito rivolgendo il dito medio. Seduto sui primi scalini del corridoio che attraversa il pullman, Sarri ha alzato il dito medio della mano destra in risposta alle offese ricevute dai supporters della Juventus. Il gesto non è passato affatto inosservato, anzi è stato registrato e condiviso sui social per fare poi il giro del web. Senza dubbio deprecabile l'accoglienza che i tifosi bianconeri hanno riservato al Napoli, ma Sarri avrebbe potuto soprassedere. Forse però lo stesso Sarri sente molto la partita che è in corso in questi minuti. Sarri è poi apparso decisamente più sereno quando è entrato in campo: molto affettuoso l'abbraccio con il rivale Massimiliano Allegri.

SARRI, DITO MEDIO AI TIFOSI DELLA JUVENTUS: ALTA TENSIONE

Gesto poco elegante di Maurizio Sarri prima dell'inizio di Juventus-Napoli. L'allenatore azzurro, provocato dai tifosi bianconeri che hanno ricoperto di insulti la squadra, ha risposto alzando il dito medio. Alta tensione per quello che è un match decisivo per la corsa scudetto. Lo stesso gesto di Sarri esprime una certa tensione. La scena clamorosa è diventata subito virale. La situazione comunque è sotto controllo: la città di Torino sin dalle prime ore di domenica è blindata. A lavoro oltre mille agenti, sparsi per il capoluogo piemontese, con il compito di garantire la sicurezza di un evento che vede il ritorno dei tifosi del Napoli in trasferta. Per ora tutto tranquillo anche all'interno dell'Allianz Stadium, dove i tifosi si scambiano vicendevolmente sfottò. Questi almeno sono accettabili finché ovviamente non si trascende. Di quel gesto di Sarri e ancor prima degli insulti rivolti a lui e al Napoli invece ne avremmo fatto volentieri almeno.

