Siracusa-Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

22 aprile 2018 Stefano Belli

Siracusa-Bisceglie, diretta dal signor Cosso di Reggio Calabria, domenica 22 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Ancora un punto di penalizzazione comminato dal tribunale federale al Siracusa, che passa così a -5 al nono posto in classifica, alle spalle della Casertana, e che vede sempre più a rischio la partecipazione ai prossimi play off. Per gli aretusei c'è da chiarire qualche aspetto societario che potrebbe mettere in crisi in club dopo due anni positivi in terza serie. Quest'anno la squadra di Bianco sembrava in grado di essere di nuovo la rivelazione del torneo, poi le questioni extra campo hanno finito con l'offuscare un po' la lucidità della squadra.

Dall'altra parte, il Bisceglie sembra a sua volta in fase calante dopo un campionato da matricola comunque ricco di soddisfazioni. I pugliesi dopo la sconfitta in casa contro la Reggina mantengono comunque sei punti di vantaggio sulla zona play out, che dovrebbero essere ormai sufficienti per festeggiare un'importantissima salvezza diretta. Certo, i nerazzurri a metà campionato sembravano in grado di giocarsi un posto nei play off, ma non va dimenticato quanto fosse importante per la neopromossa pugliese la salvezza come obiettivo di inizio stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA BISCEGLIE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Nicola De Simone di Siracusa. I padroni di casa siciliani schiereranno Tomei tra i pali, Daffara in posizione di terzino destro e Liotti in posizione di terzino sinistro, con Turati e Altobelli a formare la coppia centrale della retroguardia. A centrocampo, spazio a Mancino e Palermo come playmaker arretrati, con Mazzocchi, Parisi e Marotta schierati a supporto dell'unica punta di ruolo della formazione aretusea, Bernardo. Risponderà il Bisceglie con Vassallo a difesa della porta e i tre centrali della retroguardia, il bosniaco Markic, Russo e Petta. Il brasiliano Dentello Azzi ed il francese Giron saranno gli esterni di fascia rispettivamente sulla corsia di destra e sulla corsia di sinistra, mentre il montenegrino Toskic, Montinaro e Risolo si muoveranno per vie centrali a centrocampo. In attacco, il croato Jovanovic farà coppia con D'Ursi.

TATTICA E PRECEDENTI

La scelta tattica dell'allenatore del Siracusa, Paolo Bianco, cadrà sul consueto 4-2-3-1, mentre il tecnico del Bisceglie, Gianfranco Mancini, risponderà con un 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato disputato in Puglia, il Siracusa è riuscito a piazzare il colpo corsaro, imponendosi con il punteggio di uno a zero grazie alla rete messa a segno da Mucciante dopo soli dodici minuti nel primo tempo. La sfida tra Siracusa e Bisceglie è andata in scena quest'anno in campionato dopo quasi 55 anni, l'ultima volta le due squadre si erano affrontate nella stagione 1963/64.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione rossoblu è quotata 1.915 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 4.00 la possibilità dell'affermazione in trasferta delle Vespe. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.55.

