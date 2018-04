Sudtirol-Feralpisalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol-Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 22 aprile 2018.

Sudtirol-Feralpisalò, diretta dal signor Gariglio di Pinerolo, domenica 22 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Sfida d'alta classifica nel girone B di Serie C tra Sudtirol e Feralpisalò, che dividono a quota quarantasei punti il quinto posto assieme al Mestre. Chi dovesse spuntarla riuscirebbe a compiere il passo decisivo verso i play off, ma in questo senso un pareggio potrebbe star bene a entrambe le formazioni, anche se rappresenterebbe un vantaggio proprio per il Mestre.

Lo sarebbe però anche per il Sudtirol che, rispetto ai veneti e alla Feralpisalò, ha una partita in meno disputata. Gli altoatesini però vengono da un passo falso in casa del Santarcangelo, secondo ko nelle ultime tre partite di campionato, mentre proprio contro i romagnoli la Feralpisalò ha pareggiato in casa domenica scorsa, dopo due sconfitte consecutive contro Ravenna e Albinoleffe. Il Sudtirol, assieme a quelle del Padova capolista e della Sambenedettese, vanta la miglior difesa del girone con 25 gol incassati, 14 in meno della Feralpisalò che ne ha realizzati però 10 in più, 41 contro 31, rispetto ai diretti avversari di giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FERALPI SALO'

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa altoatesini schiereranno Offredi in porta, mentre nella difesa a tre mancherà Sgarbi, espulso nell'ultima trasferta del Sudtirol a Santarcangelo. Il croato Erlic, il francese Vinetot e Frascatore saranno i centrali della retroguardia, mentre i centrali di centrocampo saranno invece Broh, Bertoni e Fink. Tait sarà il laterale di fascia destra e Zanchi l'esterno mancino, mentre Costantino e il ghanese Gyasi faranno coppia sul fronte d'attacco. Risponderà la Feralpisalò con Caglioni in porta e una difesa a tre con il brasiliano Emerson, Ranellucci e Marchi titolari. Vitofrancesco sarà l'esterno di fascia destra e Martin l'esterno di fascia sinistra, mentre i centrali sulla mediana saranno Raffaello, Dettori e Staiti. In attacco, tandem offensivo composto da Guerra e Ferretti.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra le due formazioni vedrà il Sudtirol allenato da William Viali e la Feralpisalò guidata in panchina da Domenico Toscano schierate entrambe con il 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato la Feralpisalò ha battuto con il punteggio di due a uno il Sudtirol, reti messe a segno da Ranellucci e da Guerra, con gli altoatesini che hanno accorciato le distanze con Costantino. Stesso punteggio in favore dei lombardi anche nell'ultimo precedente disputato allo stadio Druso il 10 settembre 2016, Sudtirol in vantaggio con Gliozzi ma poi raggiunto e rimontato dalle reti di Ranellucci e Gerardi. Ultima vittoria del Sudtirol in casa contro la Feralpisalò, il tre a due del 16 novembre 2013, reti decisive di Campo, Dell'Agnello e Vassallo, ospiti in gol con una doppietta di Marsura.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione romagnola è quotata 2.10 da Bwin, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da William Hill, mentre Bet365 offre a una quota di 3.75 la possibilità dell'affermazione in trasferta brianzola. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.56.

