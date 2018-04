Triestina-Fano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Triestina-Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 22 aprile 2018 alle ore 14.30.

22 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Triestina-Fano, LaPresse

Triestina-Fano, diretta dal signor Annaloro di Collegno, domenica 22 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Dopo l'importante vittoria contro la capolista Padova, che ha regalato una grande soddisfazione anche ai tifosi vista la tradizione del match, la Triestina ha pareggiato sul campo del Gubbio, molto caldo visto che gli umbri sono nel pieno della zona retrocessione.

Ottavo posto in classifica mantenuto dagli alabardati nel girone B di Serie C, e partecipazione ai play off ancora più che possibile, anche se il Pordenone è a pari punti e Renate, Albinoleffe e Ravenna inseguono rispettivamente a uno, due e tre punti di distanza. La Triestina in casa sta facendo bene ma dovrà confrontarsi di nuovo contro una formazione a caccia disperata di punti salvezza. Stiamo parlando di un Fano che domenica scorsa ha già giocato uno scherzetto a una formazione in lotta per i play off, il Mestre, vincendo una partita vitale per la permanenza tra i professionisti e lasciando peraltro al Vicenza l'ultimo posto in classifica. Il duo composto da Gubbio e Teramo è lontano due lunghezze, ma ha anche disputato una partita in più rispetto ai marchigiani che sembrano poter sperare in una clamorosa salvezza diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa alabardati schiereranno Boccanera tra i pali, Troiani in posizione di terzino destro e Pizzul in posizione di terzino sinistro, mentre Lambrughi e lo sloveno Codromaz saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo, spazio ad Acquadro, Coletti e Bracaletti nel terzetto titolare, mentre partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Pozzebon, il marocchino Arma e il ghanese Mensah. Risponderà il Fano con il senegalese Thiam tra i pali alle spalle di una difesa a tre formata dall'uruguaiano Sosa, da Gattari e da Soprano. A centrocampo, al fianco del ghanese Eklu Shaka si muoveranno per vie centrali Lazzari e Schiavini, mentre Pellegrini sarà l'esterno di fascia destra e Fautario l'esterno di fascia sinistra. In attacco, tandem composto da Germinale e Fioretti.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli tattici a confronto con il 4-3-3 della Triestina allenata da Nicola Princivalli e il 3-5-2 per il Fano guidato in panchina da Oscar Brevi. Nel match d'andata di questo campionato disputato presso lo stadio Mancini di Fano, uno a zero per i padroni di casa marchigiani, con rete della vittoria messa a segno da Germinale in apertura di secondo tempo. Le due squadre non si affrontano allo stadio Nereo Rocco di Trieste dal campionato 1998/99, quando entrambe militavano nel campionato di Serie C/2. Due a zero per gli alabardati il risultato finale, con la Triestina che ha vinto tutti e sei i precedenti di campionato disputatti nella storia contro il Fano, nei campionati di Serie C/1 e Serie C/2 dalla stagione 1979/80 ad oggi.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione alabardata è quotata 1.80 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.25 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 4.60 la possibilità dell'affermazione in trasferta marchigiana. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.38 e 1.52.

