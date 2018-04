Udinese Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

22 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Udinese-Crotone, LaPresse

Udinese Crotone sarà diretta dall’arbitro Di Bello; la partita si gioca oggi, domenica 22 aprile, per la 34^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Friuli-Dacia Arena per questo delicato scontro salvezza fra due formazioni che devono ancora conquistare la permanenza nella massima categoria per la prossima stagione. L’Udinese di Massimo Oddo ha 33 punti, ma è pure reduce da una incredibile striscia di nove sconfitte consecutive che adesso mettono in pericolo i friulani, che vedono avvicinarsi in modo pericoloso la zona più calda e devono reagire al più presto. Il segnale arrivato dal San Paolo è positivo, due volte in vantaggio in casa del Napoli anche se infine è maturata l’ennesima sconfitta: potrà essere la svolta? Dall’altra parte c’è il Crotone di Walter Zenga, terzultimo con 28 punti ma comunque in piena bagarre con le squadre che precedono di poco i calabresi: con cinque partite ancora da giocare tutto è possibile, come dimostra l’eccellente pareggio conquistato mercoledì contro la Juventus con la rovesciata di Simy in stile Cristiano Ronaldo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Crotone sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita solamente su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita della Dacia Arena anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CROTONE

Proviamo adesso ad esaminare le probabili formazioni di Udinese Crotone. Per Massimo Oddo enigma in attacco, fra il recupero di Lasagna dall’affaticamento ai flessori e il dubbio su chi scegliere fra De Paul, Perica e Maxi Lopez: un rebus che coinvolge anche il centrocampo, dove ci sono un paio di maglie ancora da assegnare con Fofana, Barak e Hallfredsson ancora in ballo e la posizione di Jankto (sicuro titolare) da definire, se sulla linea dei centrocampisti oppure trequartista. La certezza è dunque solo la difesa a tre con Nuytinck, Danilo e Samir davanti a Bizzarri. Per Walter Zenga idee chiare in difesa e in attacco per il 4-3-3 del Crotone, in particolare con Simy naturalmente confermato al centro del tridente d’attacco, fra Ricci e Trotta. I dubbi si concentrano a centrocampo, dove l’unico sicuro del posto sembra essere Mandragora: per le altre due maglie sono in corsa ben quattro uomini, cioè Stoian, Barberis, Rohden e Ajeti, con i primi due leggermente favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Udinese e Crotone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Udinese infatti pagherebbe 1,95 volte la posta in palio, mentre la quota è certamente superiore per la vittoria esterna del Crotone, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,25. A un livello intermedio si colloca invece la quota per il pareggio allo stadio Friuli: il segno X è proposto infatti a 3,35.

