Video/ Arzachena Livorno (2-3): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Arzachena Livorno (2-3): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Toscani al successo con Vantaggiato, Valiani e Luci.

22 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Arzachena Livorno (LaPresse)

Arzachena-Livorno termina con il risultato di 3-2 in favore dei labronici. Pronti, via. Il Livorno passa subito in vantaggio, approfittando di una grave disattenzione della retroguardia locale. I centrali dell'Arzachena, Sbardella e Piroli, vanno in confusione lasciando scorrere la sfera nella propria area di rigore. I due non si accorgono della presenza di Doumbia, che in agguato raccoglie la sfera e batte Ruzzittu senza particolari problemi. Nono centro per il numero 24 dei larbonici. Al 14' arriva la risposta dell'Arzachena: dagli sviluppi di un calcio di punizione, Lisai calcia in porta trovando la deviazione provvidenziale di Mazzoni. Poco dopo Livorno ancora pericoloso: Doumbia cerca Maiorino, che ha il tempo di caricare il tentativo. Buona la respinta di Ruzzittu. Al 24' il Livorno trova la via del raddoppio con Valiani: Vantaggiato mette in mezzo un traversone che viene raccolto da Franco. Quest'ultimo elude l'intervento di Ruzzittu in uscita e appoggia proprio per Valiani, che realizza il 2-0 labronico. L'Arzachena è stordita e rischia tantissimo in almeno due circostanze: al 26' Ruzzittu è miracoloso su Pedrelli, fermato a tu per tu, mentre al 28' lo stesso portiere dei locali è bravissimo a opporsi su Vantaggiato.

IL MATCH SI RIAPRE

Poco dopo la mezzora, i padroni di casa riaprono il match con la rete di Bertoldi: Lisai serve Nuvoli, che dalla trequarti inventa un assist al bacio per il centrocampista in maglia numero 16, che batte Mazzoni con l'esterno destro. Al 41' Doumbia va vicino alla doppietta personale, con un'incornata che sfiora il palo. Al rientro sul rettangolo verde, l'Arzachena spende il primo cambio: fuori Trillò, dentro Varricchio. La sostituzione porta brio nell'undici dei locali, che lentamente conquistano metri. Il Livorno perde Mazzoni per infortunio ; al suo posto mister Sottil inserisce il secondo portiere Pulidori. Al 62' toscani a un passo dal terzo gol: Luci serve Maiorino, che scarica un destro sul primo palo, dove un attento Ruzzittu riesce a respingere. Ma al 64' ecco il pareggio dell'Arzachena con Lisai: il numero 21 supera Luci e scarica un destro che si infila dove Pulidori non può arrivare. La partita si accende letteralmente nel finale, quando il Livorno, colpito a freddo e rimontato, riesce a trovare il nuovo sorpasso. Al 76' Doumbia appoggia per Luci, che controlla con il destro prima di scaricare un mancino che batte Ruzzittu sul secondo palo. Il gol del centrocampista risulta decisivo, dato che l'Arzachena non riuscirà più a creare problemi alla porta di Pulidori. Il Livorno ottiene dunque il bottino pieno, nonostante il brivido patito dalla rimonta dei locali.

