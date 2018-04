Video/ Brescia Cesena (0-0): highlights della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Brescia Cesena (0-0): highlights della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. Pareggio a reti bianche al Mario Rigamonti: la leonessa è 12^.

Video Brescia Cesena (LaPresse)

Al Rigamonti di Brescia, le rondinelle e il Cesena non vanno oltre lo zero a zero nella 37^ giornata di Serie B. La cronaca racconta un primo tempo giocato a ritmi piuttosto blandi: poche occasioni da una parte e dall'altra. I biancoblu, tuttavia, sono più intraprendenti e ci provano con una conclusione da fuori da parte di Bisoli. I romagnoli si lamentano per un presunto calcio di rigore non assegnato a Moncini, dopo il contatto col portiere del Brescia, Minelli. La ripresa non si può di certo ritenere spumeggiante dal punto di vista dello spettacolo, ma è ancora la formazione lombarda a costruire un paio di opportunità. Ci prova sempre Bisoli per le rondinelle, mentre il Cesena si affaccia in avanti con Laribi, che spedisce sull'esterno della rete. Il pareggio conferma la dodicesima posizione in classifica per il Brescia, mentre i romagnoli restano coinvolti nella zona calda.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-3): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello (41' st. Meccariello), Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Furlan (26' st. Caracciolo), Torregrossa, Okwonkwo (9' st. Spalek). A disposizione: Pelagotti, Martinelli, Embalo, Longhi, Rivas Vindel. Allenatore: Boscaglia. CESENA (4-3-3): Fulignati; Donkor, Perticone, Scognamiglio, Di Noia (43' st. Fazzi); Cascione, Schiavone, Laribi; Vita, Moncini (22' st. Jallow), Dalmonte (9' st. Fedele). A disposizione: Agliardi, Melgrati, Ceccacci, Eguelfi, Chirico’, Esposito, Kupisz, Ndiaye, Emmanuello. Allenatore: Castori. Ammonizioni: 11' pt. Okwonkwo, 5' st. Gstaldello, 9' st. Donkor, 21' st. Perticone, 48' st. Fedele.

© Riproduzione Riservata.