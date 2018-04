Video/ Carrarese Pistoiese (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Carrarese Pistoiese (1-1): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Piscopo trova il pari per i padroni di casa del derby toscano.

Video Carrarese Pistoiese (LaPresse)

Finisce 1-1 il derby toscano tra Carrarese e Pistoiese. Ospiti in vantaggio con Regoli a fine primo tempo, risposta di Piscopo nella ripresa. Derby molto combattuto e teso con due espulsi nel finale tra le fila gialloblù: il tecnico Silvio Baldini e Coralli. Con questo risultato la Carrarese si porta a 53 mentre la Pistoiese sale a 43. Nel prossimo turno la Carrarese farà visita al Livorno, mentre la Pistoiese affronterà fra le mura amiche l'Alessandria.

SINTESI PRIMO TEMPO

Silvio Baldini schiera la Carrarese con il 4-2-3-1. Tra i pali Borra, in difesa Vitturini, Ricci, Murolo e Baraye. In mediana Agyei e Foresta, zona offensiva occupata da Vassallo, Biasci, Cais e Coralli. Paolo Indiani risponde con il 3-5-1-1. In porta Zaccagno, linea difensiva composta da Terigi, Zullo e Quaranta. A centrocampo da destra verso sinistra Mulas, Hamlili, Luperini, Minardi e Regoli. In attacco Picchi in supporto di Ferrari. Arbitra il signor Miele di Nola. Subito un cross profondo di Vitturini in mezzo all'area dove Zaccagno la fa sua in presa. La prima, vera occasione del match è al sesto minuto: incursione centrale di Luperini che si presenta in area ma il suo sinistro viene respinto da Borra in angolo. Dal primo tiro dalla bandierina per gli ospiti, Borra spedisce ancora in corner. Ci prova Hamlili con palla respinta ancora in angolo da un difensore ospite. Successivamente si affaccia in avanti la Carrarese, Foresta per Biasci con palla in direzione di Coralli, si chiude però la retroguardia ospite. Occasione per la Carrarese al 19esimo: conclusione al volo di Biasci con palla sopra la traversa. Primo cartellino giallo nelle file della Pistoiese, ne fa le spese Hamlili per fallo su Foresta. Coralli prova a pescare in profondità Biasci, anticipato da Terigi. Brutta entrata di Foresta su Mulas, cartellino giallo (fra le proteste degli avversari) per lui alla mezzora. Cross di Baraye da sinistra troppo lungo sia per Cais che per Coralli. Cais innescato da Biasci prova a mandare in verticale Vassallo, il suo suggerimento è troppo profondo. Insistono i padroni di casa. Cais ruba palla a Luperini poi viene fermato da Quaranta. Progressione di Vitturini sulla destra, palla in mezzo all'area anche stavolta troppo profonda per Coralli. Il risultato si sblocca poco prima dell'intervallo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, conclusione di Hamlili sulla quale interviene Regoli (in posizione molto dubbia) si presenta davanti a Borra e lo fa secco con un piatto destro. Pistoiese in vantaggio.

SINTESI SECONDO TEMPO

Subito un cambio per i padroni di casa, esce Foresta al suo posto Rosaia. Ci provano per primi i padroni di casa con Coralli abile ad appoggiare per Biasci, fermato da Terigi. Suggerimento di Cais per Biasci, si porta sull'esterno, il suo destro non inquadra la porta. Arriva nel frattempo il cartellino giallo per Ferrari reo di aver atterrato Murolo. Al 53esimo ci prova Baraye sugli sviluppi di una punizione con palla respinta dalla difesa ospite. Altre sostituzioni per la Carrarese: Vitturini cede il posto a Cardoselli mentre Vassallo viene sostituito da Tortori. Con questi due cambi la Carrarese cambia modulo passando al 3-4-3. Al 60esimo i padroni di casa vanno vicini al gol con un sinistro di prima intenzione di Coralli respinto da Zaccagno con i pugni. Sull'altra sponda Borra costretto ad uscire con la testa fuori area per anticipare Minardi. Se ne va Ferrari sulla sinistra, il suo cross trova pronto all'uscita Borra. Ammonizione anche per Terigi per proteste. Primo cambio nella Pistoiese, esce Picchi al suo posto Nardini. Coralli nel frattempo tocca con il braccio: inevitabile il cartellino giallo anche per lui. Quarto cambio per la Carrarese, esce Cais al suo posto Piscopo. Coralli pescato sul filo del fuorigioco prova il destro, respinto dalla difesa ospite. Al 76esimo la Carrarese pareggia. Lancio profondo di Rosaia in mezzo all'area, dove Piscopo anticipa Zaccagno con palla che si è insaccata nella porta sguarnita. Secondo cambio nelle file della Pistoiese, esce Hamlili al suo posto entra Papini. Ancora un lungo lancio di Rosaia a cercare Biasci anticipato da Zullo, poi Cardoselli innesca Baraye pescato in posizione di fuorigioco. Coralli ci prova con il destro all'84esimo: palla ampiamente sopra la traversa. Piscopo per Coralli, il suo suggerimento è troppo profondo e si perde fra le braccia di Zaccagno. Chance per i padroni di casa all'88esimo: Biasci serve sul secondo palo Coralli, in avvitamento colpisce di testa mandando la sfera sul legno alla destra di Zaccagno. Nei minuti di recupero è bagarre: l'arbitro espelle Silvio Baldini per proteste e poco dopo pure Coralli. Finisce 1-1 al Dei Marmi.

