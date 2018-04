Video/ Cremonese Ascoli (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Cremonese Ascoli (1-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. La doppietta di Monachello salva i bianconeri: sogno salvezza ancora vivo.

22 aprile 2018 Michela Colombo

Video Cremonese Ascoli (LaPresse)

Splendida vittoria in trasferta per l’Ascoli contro la Cremonese nella 37^ giornata del campionato di Serie B: il tabellone allo Zini infatti sorride al Picchio al triplice fischio finale con il risultato di 2-1. A decidere questa sfida per i bianconeri le reti di Monachello: solo Camara ha violato la rete avversaria a favore dei grigio rossi. Dando ora un occhio alle statistiche notiamo che la Cremonese ha firmato solo il 48% del possesso palla e appena nove tiri di cui 3 sono stati correttamente indirizzati verso lo specchio avversario: a ciò aggiungiamo anche 17 punizioni, 2 parate e 421 passaggi totali. Per i numeri segnati dall’Ascoli ricordiamo il 52% del possesso palla e ben 11 tiri di cui 4 in porta: a ciò si aggiungono anche 23 punizioni 4 corner 4 304 passaggi totali. Ricordiamo poi che con questa vittoria l’Ascoli rimane alla ventesima posizione della classifica della Serie B ma ora con 39 punti a bilancio, gli stessi di Cesena e Pescara: per la Cremonese ecco la 14^ piazza a quota 43 punti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match è stato il bianconero Monachello a prendere parola per raccontare la bella vittoria dell’Ascoli: “E' un buon bottino per me, ma la cosa più importante è la salvezza dell'Ascoli, la strada è ancora lunga, ma fortunatamente abbiamo degli scontri diretti e quindi dipenderà da noi. Il rigore? Stamattina ho visto i penalty subiti dal portiere della Cremonese e in quale lato in genere si butta, è andata bene. A dirla tutta all'inizio la gara non si era messa bene, ma poi siamo stati bravi a ribaltarla. Faccio i complimenti alla squadra e a Nacho Varela, che mi dà una grandissima mano e oggi mi ha permesso di segnare, ci intendiamo al volo, ha corso tantissimo e speravo facesse gol anche lui”. Per la Cremonese invece si è presentato ai microfoni di Sky il tecnico Attilio Tesser: “Dopo una partita così ci si sente male perché ci siamo inguaiati, perché non riusciamo ad uscire dal periodo difficile. Si sperava oggi di trovare una vittoria e si sta male perché non siamo riusciti ad ottenerla. Chiediamo scusa per questo, adesso la situazione è complicata e in qualche maniera va trovata la forza per uscirne davvero, trovare la partite che si vince, quella che scaccia le difficoltà. Dispiace, vorrei dire che era perfino impensabile non riuscire a vincerne nemmeno una in quindici partite, era inaspettato non dare risposte alla situazione negativa. Almeno una dovevamo portarla a casa, anche perché spesso ce lo meritavamo”.

