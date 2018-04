Video/ Entella Pro Vercelli (3-2): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Entella Pro Vercelli (3-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. Grande rimonta da parte dei liguri, padroni di casa, nella ripresa del match.

22 aprile 2018 Michela Colombo

Video Entella Pro Vercelli - La Presse

Si è chiusa con un appassionate successo ligure per 3-2 la partita della 37^ giornata della Serie B tra Entella e Pro Vercelli: una grande prova quindi da parte della squadra di Aglietti che ora vola alla 17^ piazza della classifica con 40 punti, mentre i biancoscudati rimangono fanalino di cosa con solo 34 punti. Sono stati però proprio i piemontesi a sbloccare il risultato fieri al Comunale di Chiavari con la rete di Mammarella al 13’ a cui ha fatto poi seguito il gol di Altobelli nei primi minuti del secondo tempo. Proprio nella ripresa si è però registrato il rilancio dell’Entella, in gol prima con Crimi e poi con La Mantia: proprio il numero 19 ha poi fallito l’occasione del vantaggio dal dischetto, ma ci ha pensato Ardizzone all'83’ a trovare alfine il successo per la Virtus. Dando ora un occhio alle statistiche vediamo che i liguri hanno firmato il maggior possesso palla(56%) e il maggior numero di tiri, ben 19 di cui 5 in porta: a ciò vanno aggiunti anche 13 corner, 4 parate e 333 passaggi totali. Per i numeri della Pro Vercelli contiamo il 44% di possesso palla, solo 16 tiri ma di cui ben 6 sono stati mandati in porta: notiamo in statistica anche 22 punizioni, 2 parate e 273 passaggi totali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match il tecnico dell’Entella Agleitti ha così esaminato a prestazione dei suoi: “Questa squadra inizia ad esprimersi alla grande quando non ha più niente da perdere. La posta in palio è alta, aspettiamo di prendere uno schiaffo prima di iniziare a ragionare. Oggi sicuramente è andata bene, recuperare due gol in queste condizioni non era semplice e i ragazzi hanno dato tutto. Quando siamo costretti a vincere facciamo fatica, ci sblocchiamo sempre quando andiamo in svantaggio. Vincere così anche sotto l’aspetto morale è ancora più bello, se avessimo perso i discorsi sarebbero stati altri”. Per la Pro Vercelli invece ha preso parola Gianluca Grassadonia, allenatore dei piemontesi: “Sono stati i migliori 60 minuti della stagione, siamo stati i migliori in lungo e in largo, abbiamo controllato il gioco e potevamo chiuderla anche nel primo tempo. Poi si è spenta la luce. Abbiamo pagato oltremisura certi errori, abbiamo preso un gol brutto in ripartenza. Questa è lo specchio della nostra stagione”.

