Video/ Foggia Bari (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata)

Video Foggia Bari (1-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. Nene trova il pareggio per i galletti al 29' del primo tempo.

22 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Foggia Bari (LaPresse)

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia impatta in un pareggio per 1 a 1 nel derby pugliese contro il Bari. Accade praticamente tutto nel corso del primo tempo quando i padroni di casa erano riusciti a portarsi in vantaggio al 23' grazie all'autorete biancorossa firmata dall'ex romanista Gyomber, sul lancio di Zambelli, ma gli ospiti, protagonisti comunque di una grande prima frazione, sono comunque stati in grado di trovare il definitivo pareggio al 29' con Nené, approfittando di un errore del portiere Guarna rossonero. Nel secondo tempo entrambe le compagini fanno registrare pochissime azioni nelle rispettive aree avversarie e nel recupero nessuna delle due squadre spinge sull'acceleratore per raggiungere il successo finale. Il punto conquistato permette al Foggia di portarsi a quota 51 mentre il Bari riesce a mantenere invariato il distacco dai diretti rivali di giornata toccanto i 57 punti in classifica.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro per la 37^ giornata di Serie B, emerge come il pareggio sia stato un risultato giusto nonostante l'ottima prova del Foggia, distintosi per possesso palla, favorevole con il 57%, numero di passaggi, 496 a 415, di contrasti, 19 a 12, e di cross fatti, 16 a 9. In fase offensiva è stato però il Bari il più pericoloso, a fronte dell'11 a 6 nel computo delle conclusioni totali ma 2 a testa quelle destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Foggia è stata la squadra più scorretta visto il 14 a 11 nei falli commessi e l'arbitro Chiffi, della sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Loiacono ed Agazzi da un lato, Basha dall'altro.

