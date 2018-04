Video/ Lucchese Olbia (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata)

Video Lucchese Olbia (risultato fianle 3-0): higlhights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie C. Toscani avanti con Buratto, Fanucchi e Russu.

22 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Lucchese Olbia (LaPresse)

Lucchese-Olbia termina con il risultato di 3-0 in favore dei rossoneri. Pronti, via. Dopo un avvio equilibrato i padroni di casa sbloccano il risultato al 13'. Buratto, al limite dell'area, lascia partire una conclusione con il destro che batte Aresti per il vantaggio dei rossoneri. Niente da fare per il portiere dell'Olbia. Al 19' la Lucchese fa le prove generali per il bis con un mancino di Arrigoni respinto da Aresti. Ma al 24' il portiere ospite non può nulla sulla bella azione degli uomini di Lopez: Fanucchi riceve palla dopo un bel triangolo realizzato con Arrigoni e Bortolussi, ed è bravo a lasciar partire un mancino potente che si infila in fondo alla porta avversaria.

DOMINIO TOSCANO

C'è solo la Lucchese in campo, che al 30' sfiora il tris con un colpo di testa di Bertoncini fuori di pochissimo. Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi. L'Olbia prova a metterci grinta ma il giro palla dei sardi è fine a sè stesso. Nel finale, al 92', nel secondo dei quattro minuti di recupero concessi dal signor Camplone di Pescara, Arrigoni mette in mezzo un bel traversone per il colpo di testa vincente di Russu, che batte Aresti per il trionfo rossonero. Trionfo Lucchese, pesante ko per l'Olbi

