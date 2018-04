Video/ Milan-Benevento (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata)

Video Milan Benevento (0-1): highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la clamorosa vittoria dei sanniti che espugnano il Meazza, la Scala del calcio italiano.

È un vero peccato che i frutti del lavoro di Roberto De Zerbi siano arrivati solamente a poche giornate dalla fine del campionato: la retrocessione è ormai inevitabile ma il sistema di gioco del Benevento non ha molto da invidiare a quello delle medio-grandi della Serie A. Di sicuro tra le squadre che occupano la parte destra della classifica quella sannita gioca il miglior calcio, più propositivo e votato all'attacco, un atteggiamento che comunque non ha pagato sul piano dei risultati. Le troppe sconfitte, ben 27, hanno condannato gli stregoni al ritorno immediato in Serie B (basta che il Crotone faccia risultato contro l'Udinese rispedire il Benevento tra i cadetti) ma i 13 punti raccolti nel girone di ritorno (16 considerando la vittoria ottenuta contro il Chievo nell'ultima giornata d'andata) possono rappresentare una buona base di partenza per la prossima stagione. Per il Milan si tratta invece della decima battuta d'arresto in campionato: probabilmente, anzi, certamente, gli uomini di Gattuso stanno pagando pegno per gli enormi sforzi compiuti nei primi mesi dell'anno quando i rossoneri parevano rientrare addirittura in corsa per un posto in Champions League. La lunga rincorsa si è fermata proprio sul più bello e nelle ultime quattro giornate che restano ancora da disputare il Milan farebbe meglio a guardarsi le spalle e ad alzare lo sguardo verso le prime posizioni della classifica: Atalanta e Sampdoria hanno una grossa opportunità per reinserirsi nei discorsi riguardanti la qualificazione diretta ai gironi della prossima Europa League e non se la lasceranno di certo sfuggire. La sconfitta col Benevento ha minato gli equilibri che Gattuso aveva stabilito con fatica e grazie al duro lavoro, purtroppo il calo fisico degli uomini chiave come Biglia, Bonaventura e Suso e le assenze di elementi nevralgici come Romagnoli e Calhanoglu hanno fatto perdere la bussola ai rossoneri che ora si ritrovano nuovamente a distanze siderali dal quarto posto. La coppa dalle grandi orecchie è destinata a rimanere un miraggio.



LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni flash di Christian Puggioni, portiere del Benevento, ai microfoni di Sky Sport: "Notte d'orgoglio, questo è lo spirito che ha contraddistinto la squadra oggi in campo, pur non avendo grandi giocatori sulla carta abbiamo dimostrato che anche le cenerentole possono fare dei dispetti alle big della Serie A. Volevamo regalare al nostro presidente la prima storica vittoria in trasferta, è stato bello fosse presente con noi nonostante gli acciacchi fisici dovuti all'età, siamo in crescita, anche contro l'Inter avevamo disputato una grande partita, esattamente come contro la Juve. Oggi finalmente raccogliamo quanto seminato finora, peccato che i punti siano arrivati troppo tardi, ora ci godiamo la serata e da domani cominceremo a pensare al futuro".



Le parole di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky Sport: "Non basta saper giocare tecnicamente a calcio, quando mancano l'anima e la voglia puoi perdere con chiunque, dopo il pari contro il Napoli tutti ci hanno fatto i complimenti, oggi ci meritiamo le critiche. C'è stata una chiara involuzione da parte di tutta la squadra, il problema non sono le due punte, è che mancano la determinazione e l'umiltà di tenere il campo, e il responsabile principale di questa sconfitta sono io che durante la settimana non ho saputo cogliere i segnali negativi. La mancanza di intensità fisica rispetto a qualche mese fa è un dato di frutto, alla vigilia avevo detto di temere il Benevento perché non ha più nulla da perdere e avrebbe fatto di tutto per mandarci di traverso la serata, cosa che è puntualmente avvenuta. Dobbiamo giocare con una grande organizzazione tecnico-tattica e non possiamo permetterci di improvvisare durante la gara, sembravamo una banda musicale. Io ci metto la faccia e vi assicuro che da domani ci rimboccheremo le maniche e torneremo a lavorare a testa bassa. Siamo stanchi ma anche le altre squadre vengono da una stagione massacrante".



Il commento di Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, che si gode il momento: "Sono emozionato, vincere a San Siro è una cosa che rimarrà nella storia del club anchhe se non servirà a niente in chiave classifica. È un risultato che ci teniamo strettissimo, a gennaio sono arrivati giocatori importanti come Sandro, Sagna, Guilherme (che oggi era infortunato), Tosca e Puggioni che ci hanno dato una grossa mano e con loro fin dalla prima giornata ci saremmo giocati la salvezza fino all'ultimo. Il ricordo dei play-off di Lega Pro? Ogni partita fa storia a sé, a Gattuso ho fatto i complimenti prima della gara per l'ottimo lavoro che sta svolgendo a Milano, questa vittoria non cancellerà comunque quella grandissima delusione. Con Vigorito ho un rapporto bellissimo, è una persona che si incontra raramente nel mondo del calcio, ha investito parecchio in questa società, e ha creduto nel progetto anche quando eravamo la barzelletta d'Italia".

MILAN BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA





